L’estate sta arrivando e con la bella stagione anche chi durante l’inverno trascura la depilazione ora inizia a preoccuparsene. Ci sono molte opzioni per chi desidera rimuovere i cosiddetti peli superflui.

La tecnologia ci offre ampia scelta, dai metodi definitivi e più costosi a quelli temporanei più economici.

Se non vogliamo spendere soldi per la depilazione definitiva dobbiamo sapere che esistono dei metodi di depilazione più efficaci di altri. La ceretta è un metodo più duraturo che però potrebbe non rimuovere tutti i peli, in particolare quelli più corti.

Radere i peli con la lametta è molto efficace con i peli più corti ma ha lo svantaggio di durare poco.

Oggi vogliamo parlare di come con questo metodo possiamo rimuovere proprio tutti i peli superflui a casa nostra e spendendo pochissimo.

Un metodo che unisce il meglio delle tecniche

Se vogliamo depilare il nostro corpo a casa nostra senza spendere soldi ma con un risultato incredibile possiamo unire due tra le tecniche più popolari.

Possiamo unire la durevolezza della ceretta all’efficacia della lametta in maniera molto semplice.

Per prima cosa dobbiamo fare la ceretta alla zona interessata. Possiamo usare la cera a caldo con le strisce di carta oppure le strisce depilatorie già pronte che troviamo al supermercato, oppure ancora la cera araba.

Una volta terminato questo processo un po’ doloroso dobbiamo rimuovere i residui di cera con dell’olio delicato come quello di mandorla.

Ora probabilmente la nostra pelle risulterà un po’ secca ma niente paura, ora passiamo alla seconda fase.

Ora che la maggior parte dei peli sono stati rimossi possiamo passare alla seconda fase. Inizialmente dobbiamo emulsionare del sapone o della schiuma per rasatura sulla zona da depilare e poi possiamo passare la lametta. In questo articolo abbiamo visto come realizzare della schiuma da barba in casa.

In questo modo rimuoveremo i peli più corti ma non solo. La lametta realizza una naturale e non aggressiva azione esfoliante rimuovendo lo strato superficiale di pelle morta.

Una volta finita la procedura possiamo lavare sotto l’acqua fredda la parte depilata e asciugarla per bene. Dopodiché e nei giorni successivi non dimentichiamoci di idratare bene la pelle con creme o oli dalle proprietà lenitive.

La nostra depilazione è conclusa, ora possiamo finalmente goderci le nostre gambe lisce e perfette.