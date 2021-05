Non tutte quante le croste dei formaggi possono essere mangiate. Quelle trattate con paraffine, cere o coloranti e tipiche di alcuni formaggi vanno lasciate al bordo del piatto, così come quelle trattate con conservanti. Al contrario, le croste di formaggi stagionati come il Grana Padano e il Parmigiano Reggiano sono edibili. L’importante è eliminarne lo strato più esterno usando una grattugia o un coltello e lavarle prima del consumo. Fatto ciò, sono impiegabili in diverse preparazioni. Fanno un figurone anche se usate per insaporire un semplice piatto di pasta con patate (d’altronde, l’accostamento patate-parmigiano è una vera delizia), in caldissime zuppe e vellutate di verdure o negli impasti delle polpette. Proprio come già visto in un precedente articolo. In questo caso, però, vedremo come usarle per realizzare delle squisite polpette di olive in crosta di parmigiano, una ricetta anti spreco.

Una squisita e originale idea anti spreco per riciclare le croste di parmigiano ed evitare di buttarle

Ingredienti per 24 olive in crosta di parmigiano

185 g di olive verdi denocciolate;

100 g di farina 00;

50 g di burro e croste di parmigiano.

Preparazione

Far ammorbidire il burro sul fuoco, quindi disporlo in una ciotola e impastarlo con la farina, le croste di parmigiano ammorbidite e tagliate in dadini e quattro cucchiai di acqua fredda. Continuare fino a far amalgamare gli ingredienti e ad ottenere una pasta lavorabile. Fare un panetto con l’impasto, avvolgerlo nella pellicola trasparente e farlo riposare per 30 minuti. Trascorso questo lasso di tempo, riprendere l’impasto, staccarne un pezzo e schiacciarlo e avvolgerlo attorno ad un’oliva verde. La forma deve ricordare quella delle classiche olive ascolana. Ripetere il procedimento fino ad esaurimento impasto. Prendere una teglia e ricoprirla di carta forno, disporre le palline distanziate e lasciarle in frigo per circa due ore.

Trascorso questo lasso di tempo, tocca scegliere una tra le due strade da seguire per cuocerle.

Frittura

Versare dell’olio di semi in una padella e farlo cuocere fino a diventare bollente. Friggere poche olive in crosta di parmigiano alla volta fino a doratura. Poi, farle asciugare su carta assorbente e servirle ancora calde.

Cottura in forno

Infornarle a 180° per circa dieci minuti. Anche in questo caso, al termine della cottura non resta che gustarle possibilmente ancora calde.

Seguendo questi pochi passi, sarà semplicissimo realizzare questa squisita e originale idea anti spreco per riciclare le croste di parmigiano ed evitare di buttarle.