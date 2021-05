L’Italia è un Paese ricco di paesaggi e bellezze naturali. E non bisogna per forza recarsi al mare per goderne appieno. Anche la montagna ha da sempre il suo fascino, anche durante l’estate. Per gli amanti della natura e del trekking vi sono luoghi magnifici da visitare, da Nord a Sud del Bel Paese. Senza necessariamente spendere una cifra esagerata per la vacanza.

Ecco dunque 5 luoghi di montagna da sogno per godersi le vacanze immersi nella natura incontaminata tra sentieri, boschi e laghi cristallini spendendo poco.

San Martino di Badia, nel cuore delle Dolomiti

Parlando di montagna è impossibile non citare il Trentino. San Martino di Badia è un paesino in provincia di Bolzano. Circondato dalle montagne, qui pace e natura la fanno da padrone. Ideale per chi cerca una vacanza all’insegna del relax e per gli amanti delle camminate all’aria aperta. Da segnalare nei pressi lo splendido Parco naturale Puez-Odle.

Il fascino dei Monti Lessini

Nelle Prealpi Venete, in provincia di Verona, dominano i Monti Lessini. I verdi pascoli e i vari itinerari percorribili sia a piedi che a cavallo sono perfetti per rilassarsi con la famiglia. Da visitare assolutamente le Cascate di Molina, il Ponte di Veja e la Valle delle Sfingi, nell’omonimo Parco Naturale.

Gli stimolanti panorami della Val Brembana

In provincia di Bergamo sorge la splendida Val Brembana. Perfetta da girare sia a piedi che in sella alla bici, è un territorio tutto da esplorare. Qui ci si può letteralmente perdere tra panoramiche escursioni e suggestivi percorsi alpini. Ma anche visitare magnifici borghi turistici e termali come Branzi, Clusone, San Pellegrino Terme e Camerata Cornello.

Gli imponenti Monti Sibillini tra Umbria e Marche

I Monti Sibillini offrono il panorama perfetto per l’estate. Vi sono innumerevoli sentieri da intraprendere immersi nella natura, che possono condurre a luoghi incantevoli. Tra questi quelli dei laghi di San Ruffino e il lago Pilato, o le imperdibili Gole dell’Infernaccio.

Campitello Matese, un’oasi di pace nel Molise

Il Molise è una Regione bellissima e sottovalutata. Nei suoi confini si nasconde Campitello Matese, splendido borgo montano. Qui attorno si possono intraprendere stimolanti passeggiate attraverso sentieri e gole naturali, circondati da monti e cascate. Si consiglia in particolare di visitare le oasi del WWF di Guardiaregia e Campochiaro nei dintorni.

Ecco 5 luoghi di montagna da sogno per godersi le vacanze estive immersi nella natura incontaminata tra sentieri, boschi e laghi cristallini spendendo poco.