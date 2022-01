Gli occhi da cerbietta affascinano ad ogni età. La verità è che per vivacizzare un viso spento e stanco non servono miracoli. Molto spesso, infatti, basta un semplice mascara ad ingrandire, intensificare e valorizzare lo sguardo in poche mosse. L’intero volto apparirà più espressivo e pieno di vita, anche dopo una sola passata di mascara.

Questo, infatti, è il prodotto make up più acquistato e amato di sempre. Il cosmetico cult che non manca mai nella trousse delle donna, neanche in quelle meno fornite.

Da alcuni sondaggi pubblicati in rete, sembrerebbe che oltre il 70% delle donne utilizzi il prodotto almeno 5 volte alla settimana. Invece, circa un terzo delle persone intervistate avrebbe confessato di applicarlo tutti i giorni e di non uscire di casa sprovviste di mascara.

Quest’oggi, dunque, cercheremo di capire come avere ciglia più lunghe e folte seguendo dei semplici passaggi “spifferati” dai make up artist più famosi.

Uso e riuso

Ovviamente, bisogna sottolineare che anche la qualità del prodotto è importante per un risultato ottimale e una tenuta duratura. Tuttavia, il mondo del beauty offre una vastissima gamma di mascara tra cui scegliere. Quindi, non servirà necessariamente spendere una fortuna per acquistare il mascara dei propri sogni.

Inoltre, non si abbandona mai, neanche quando è finito. Difatti, ricordiamo che ci sono almeno 8 usi geniali da conoscere assolutamente per riciclare lo scovolino del mascara.

A questo punto non ci resta che capire come avere ciglia più lunghe e folte senza laminazione con un semplice mascara e 3 astuzie facilissime

Sono moltissimi gli escamotage per regalare allo sguardo un aspetto femminile, seducente e molto naturale. Oltre alla laminazione, un trattamento di bellezza che permette di lavorare sulle ciglia naturali e di incurvarle velocemente, ci sono anche altri trucchetti veloci.

In due articoli precedenti avevamo già parlato di qualche altra idea facile e veloce per infoltire le ciglia in pochi secondi e del procedimento giusto e qualche piccolo trucchetto per applicare il “trucco occhi” in modo impeccabile.

Quest’oggi, invece, ci baseremo semplicemente sui passaggi più performanti che permettono di ottenere uno sguardo magnetico con il solo aiuto del mascara.

Innanzitutto, si consiglia sempre di utilizzare il piegaciglia. Non è uno strumento di tortura e non rovina i peli, soprattutto se usato con delicatezza. Questo passaggio servirà già a dare una piega alle nostre ciglia.

In questo caso, vogliamo puntare l’attenzione su queste piccole astuzie dei truccatori che non tutti conoscono.

Partiamo dalla scelta del mascara che dovrebbe avvenire dopo aver considerato alcuni fattori.

Di norma, le formule più liquide sono più leggere e potrebbero essere più utili a chi vuole incurvare le ciglia. Questo perché un prodotto più liquido risulta meno pesante sul pelo.

Chi, invece, intende volumizzare ed allungare le ciglia dovrebbe, invece, optare per un prodotto più denso e cremoso.

Tecniche per occhi da star

Quando si applica il mascara non si dovrebbe mai dimenticare di passare il prodotto anche sulle ciglia più vicine all’angolo interno e a quello esterno dell’occhio.

Tutte usano lo scovolino in orizzontale ma per una maggiore definizione, l’applicatore dovrebbe essere posizionato in verticale. In questo modo, le ciglia si separano perfettamente ma potrebbe comparire anche qualche eccesso di prodotto. Per eliminare gli eventuali grumi, basterà passare uno scovolino pulito.

Infine, per un effetto più glamour e più visibile, una tecnica che può funzionare alla grande è quella di applicare due tipologie diverse di mascara. Ecco, dunque, come avere ciglia più lunghe e folte in pochi passaggi.