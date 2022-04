Le nostre mani vanno curate proprio come facciamo con il viso perché anche loro subiscono i segni del tempo. Come per il viso anche le mani svelano la nostra età.

Spesso, siamo portati a scegliere i migliori prodotti naturali per il viso, e non facciamo lo stesso con le mani. Ci limitiamo alla pulizia e ad eliminare i virus e i batteri utilizzando detergenti che spesso si rivelano aggressivi per la pelle, e a volte apportano più danno che benefici. Il risultato è quello di ritrovarsi con una pelle secca e mani da vecchi.

Cosa fare ogni giorno

Per la normale detersione quotidiana delle mani potrebbe essere indicato l’utilizzo di sapone liquido o solido, con elementi naturali come aloe vera, burro di karatè, olio di oliva e vitamina E.

La sera si potrebbe applicare una crema specifica per le mani. Un ottimo sistema sarebbe quello di eseguire due volte a settimana un impacco con burro di karatè, olio di jojoba o argan.

È importante prestare particolare attenzione al freddo ed al sole in estate. In inverno, prima di uscire sarebbe opportuno massaggiare le mani con una crema idratante e indossare dei guanti. In estate, proteggere le mani dai raggi del sole con una buona crema protettiva.

Le mani svelano la nostra età e non basta solo un sapone naturale a renderle perfette. Infatti, oltre ai saponi naturali esistono dei trattamenti efficaci per la pelle delle nostre mani. Vediamone alcuni.

La cera d’api

Poiché le mani sono soggette a lavaggi frequenti, stress ossidativo, esposizione ad agenti atmosferici e fatica, un trattamento alla cera d’api restituisce loro morbidezza e setosità proteggendole.

È un prodotto naturale con proprietà emollienti, antinfiammatorie, antimicotiche ed antibatteriche.

Il burro di mango

È un vero toccasana per la pelle molto secca. Infatti è preventivo, lenitivo ed emolliente. È ricavato dai semi del mango e contiene acido oleico, palmitico, fitosteroli, polifenoli.

Contiene vitamina C e può essere applicato con altri oli.

L’olio di cocco

Questo è un rimedio naturale per idratare le mani perché contiene proprietà antimicotiche, antivirali, antibatteriche e le protegge dai danni dei radicali liberi.

Dopo aver lavato le mani con l’acqua calda ed un buon sapone naturale, asciugarle ma senza eliminare del tutto l’acqua. Mettere qualche goccia di olio di cocco sul dorso della mano e massaggiare bene, specialmente nei punti più secchi della pelle.

