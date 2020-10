Affidarsi a diete fai da te è l’errore più grande che si possa commettere. Purtroppo, ognuno di noi non ha contezza di quali siano le sostanze fondamentali per il corretto funzionamento dell’organismo. Perciò con gli Esperti di ProiezionidiBorsa scopriamo come assumere correttamente i cibi per stare in forma.

Partiamo da un punto imprescindibile: un’alimentazione sana ed equilibrata è basilare per mantenere un buono stato di salute. Di conseguenza, in questo modo, si combatte anche l’insorgenza di molte patologie.

Per non farsi male da soli è bene sempre rivolgersi a dei professionisti per stilare la corretta dieta quotidiana.

L’errore grossolano

Quando vogliamo togliere peso, l’errore madornale che facciamo tutti è di ridurre, oppure, eliminare i grassi. Non c’è cosa più sbagliata. Infatti, il nostro corpo ha bisogno dei grassi.

I grassi per gli uomini devono essere presenti tra il 12% e il 18% mentre le donne tra il 19% e il 26%. I lipidi, infatti, servono per l’equilibrio ormonale, a lubrificare le articolazioni e donare tonicità alla cute. I grassi si suddividono in buoni e cattivi. I primi comprendono i polinsaturi come gli Omega 3. Inoltre per un corretto stile alimentare è bene fornire all’organismo sali minerali e vitamine.

Come assumere correttamente i cibi per stare in forma

Da noi dipende la corretta alimentazione. Assumere cibi giusti giova anche alle condizioni di salute. Dunque scopriamo cosa non deve mai mancare. Mangiare frutta e verdura aiuta a far incamerare all’organismo vitamina A,B,C,D,E,K e di ferro, rame, fluoro,selenio, zinco, iodio, cromo e cobalto.

Frutta e verdura vanno conservate in modo adeguato. Mangiamo carne tre volte a settimana, mentre il pesce una volta in più.

Tra i vari pasti settimanali inserire 3 porzioni di legumi a scelta tra ceci, lenticchie, piselli e fagioli. Gli alimenti con farina integrale sono da preferire. Fondamentale è il modo di preparare i pasti. Per mantenere attivi i principi nutritivi meglio la cucinare al vapore, alla griglia, al piatto tenendo bassa la temperatura all’atto della cottura.

Acqua e movimento

Dopo aver scoperto come assumere correttamente i cibi per stare in forma, va aggiunto che bere acqua, lontano dai pasti, fare movimento in ogni occasione sono un surplus che danno ulteriori effetti benefici.