Ci sono reati che si commettono alla guida di un auto e che prevedono multe salatissime. Ci sono reati del codice della strada che prevedono sanzioni anche se l’auto è ferma, oppure non si è alla guida. E poi ci sono reati che si possono commettere in auto ma non sono reati contemplati nel codice della strada ma nel codice penale.

Attenzione alla multa pesantissima di 10.000 euro per chi commette questo reato in auto

E’ quanto è accaduto a Firenze alcuni giorni fa. Protagonisti un uomo e una donna, presumibilmente una coppia, che si trovavano all’interno di un auto. Lui di 32 anni e lei di 24 anni. Il reato è avvenuto in una zona periferica del capoluogo toscano nella tarda serata.

La coppia era appartata in una stradina del quartiere di Rifredi, quando è arrivata una pattuglia della polizia municipale. Hanno colto i due nell’atto di compiere un grave reato e hanno redatto un verbale con una sanzione pecuniaria eccezionale. L’agente ha multato la coppia con 10mila euro.

Ma qual era il reato che hanno commesso i due giovani? Sul verbale l’agente ha giustificato la stangata con una denuncia per atti contrari alla pubblica decenza. In pratica i due ragazzi erano intenti a scambiarsi effusioni, eccessive per intensità, tento che sono state considerate atti osceni in luogo pubblico.

Il reato di atti contrari alla pubblica decenza

Sono considerati atti contrari alla pubblica decenza, gli atteggiamenti che possono, appunto, offendere la pubblica decenza. Gesti contrari alle regole etiche e sociali. La nudità integrale è considerato uno di questi atti. Il reato è regolato dall’articolo 726 del codice penale e viene punito con una sanzione amministrativa da 5.000 a 10.000 mila euro.

E alla coppia è andata bene che il reato sia stato depenalizzato con il Decreto Legislativo del 15 gennaio del 2016. Altrimenti i due avrebbero rischiato la galera.

Quindi, quando si è col partner, attenzione alla multa pesantissima di 10.000 euro per chi commette questo reato in auto.