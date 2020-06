Avere una pelle di pesca è l’ambito obiettivo che accomuna molte donne. Spesso il gentil sesso è davvero disposto a tutto, pur di contrastare l’incessante e inesorabile trascorrere del tempo. E a men che non si sia forgiate con lo stampo di Anna Magnani, il prezzo da pagare può essere molto alto. Sia in termini di interventi con filler sottocutanei, sia in termini di salassi di natura economica.

Ma a questo punto la domanda nasce spontanea: cosa pensava l’indimenticabile Anna Magnani della comparsa delle rughe? Questa la frase ormai passata alla storia che l’attrice avrebbe pronunciato, rivolta al suo truccatore. “Lasciami tutte le rughe. Ci ho messo una vita a farmele”. Se comunque non si riesce proprio a sopportare neanche la comparsa delle prime zampette di gallina ai lati degli occhi, una soluzione alternativa ai centri estetici c’è. Vediamo quindi come assicurarsi l’elisir di lunga giovinezza. Quando la risposta è in un frutto.

Il frutto noto nell’antichità come “il nettare degli Dei”

L’elisir di lunga giovinezza viene estratto dal frutto della guava, noto già agli Aztechi che lo chiamavano “prugna di sabbia”. La provenienza originale è compresa tra il Messico meridionale e l’America centrale. Il suo apporto in termini di vitamine e minerali dalle notevoli proprietà benefiche è veramente straordinario. Questo succo, dalla consistenza densa e di colore giallastro, è infatti ricco di fosforo, niacina, potassio, vitamina A e B, ma anche di calcio e acido folico. Insomma una sorta di toccasana ad amplio spettro.

Come assicurarsi l’elisir di lunga giovinezza: la risposta in un frutto

Chi dunque riesce a fare scorta di frutti di guava o anche di succhi estratti allo stato puro, si assicura un vero e proprio tesoretto di principi benfici. In primis, spicca il fattore antiossidante. E’ per questo che la guava si rivela un preziosissimo alleato di bellezza. L’alta concentrazione di vitamina K rende il suo consumo abituale un ottimo rimedio anti-age. Ma anche un fedele amico contro occhiaie, vene varicose, gonfiore degli arti inferiori e acne.

Grazie alla vitamina C e agli antiossidanti, il succo della guava è inoltre ottimo per mantenere una pelle setosa, morbida e giovane, nonché libera da imperfezioni. Forse l’unico “difetto” ascrivibile a questo frutto, dalle straordinarie qualità e dal prezzo abbordabile, è la sua spesso non facile reperibilità in Italia. A meno che non si voglia buttare un occhio anche nei negozi etnici e nei supermercati che tengono a scaffale marche meno note al grande pubblico.