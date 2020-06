Da un sondaggio condotto dal London Stock Exchange sembrerebbe che da qui al futuro prossimo gli orari di contrattazione potrebbero anche essere modificati. Al riguardo ricordiamo infatti che gli orari di Borsa del Vecchio Continente sono ad esempio diversi rispetto a quelli americani. E non solo per questioni di fuso orario. Apprendiamo di più sulla possibile prossima rivoluzione in arrivo sugli orari di contrattazione di Borsa.

Gli attuali orari di negoziazione di Borsa dei mercati MTA e MOT …

Attualmente le negoziazioni del mercato MTA (con inclusione del segmento Star) edel mercato MOT seguono i seguenti orari:

08.00 – 09.00: asta di apertura (pre-asta, validazione e apertura e conclusione dei contratti). Per il segmento Star, tale fase si svolge dalle 09.00 alle 09.59.

09.90 – 17.30: negoziazione continua.

17.30 – 17.35: asta di chiusura (pre-asta, validazione e chiusura e conclusione dei contratti). Per il segmento Star, tale fase si svolge dalle 17.35 alle 17.35.59.

17.35 – 17.42: negoziazione al prezzo di asta di chiusura (solo per il mercato MTA).

…e dei mercati ETFplus e IDEM

Ricordiamo invece che le negoziazioni del mercato ETFplus e del IDEM seguono orari in parte diversi rispetto ai due appena esposti. In particolare, gli scambi sui fondi passivi rispettano i seguenti timing:

08.45 – 09.04: asta di apertura (pre-asta, validazione e apertura e conclusione dei contratti).

09.04 – 17.30: negoziazione continua.

17.30 – 17.35: asta di chiusura (pre-asta, validazione e chiusura e conclusione dei contratti).

Per i Futures e miniFutures sull’indice Ftse Mib, scambiati sul mercato IDEM, valgono infine gli orari di negoziazione seguenti:

07.45 – 08.00 per i Futures, e 08.00 – 08.59 per i mini: asta di apertura (pre-asta, validazione e apertura).

08.00 – 22.00: negoziazione continua.

Prossima rivoluzione in arrivo sugli orari di contrattazione di Borsa?

Secondo i risultati di un sondaggio condotto dal LSE presso gli operatori di Borsa, risulterebbe come gli stessi siano quasi unanimi a una riduzione degli orari. Ossia secondo le conclusioni del London Stock Exchange l’intento sarebbe quello di rivisitare il tempo trascorso al lavoro. e possibilmente di ridurlo di 90 minuti. Una piccola minoranza degli intervistati vorrebbe in alternativa solo una pausa pranzo. L’intento sarebbe quello comunque di rendere la sessione di Borsa più “family-freindly”. E per tale via permettere agli operatori dei desk di godere di più del benessere psicologico familiare. Ricordiamo infatti come il lavoro sui trading floor sia uno tra più stressanti al mondo per via delle migliaia di decisioni e transazioni effettuate nello spazio di una seduta.

Se l’ampio consenso su tale modifica non manca, di certo si tratta di andare a coordinarla tra tutte le singole Borsa nazionali del Vecchio Continente. E su questa direzione sembra voglia lavorare il LSE: “un approccio ampiamente allineato tra le borse europee e altre sedi di trading”. Questo è quanto si legge in una nota da lei diffusa.