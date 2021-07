Pixie cut, french bob, bowl cut: sono solo alcuni dei nomi dei tagli corti più in voga. Sbarazzini, freschi e da provare anche per chi crede che i capelli corti non stiano bene su una donna. Specialmente nella stagione estiva, quando utilizzare a lungo l’asciugacapelli è una vera e propria tortura e si preferisce farlo per il minor tempo possibile. Questi consigli sono dedicati proprio a queste persone. Infatti vedremo come asciugare i capelli corti per ottenere un effetto ribelle.

Prima di cominciare, il consiglio è quello di munirsi di un termoprotettore, un prodotto che protegge i capelli dal calore dell’asciugacapelli, della piastra e dei ferri. In questo caso andrà usato sui capelli ancora umidi, dopo averli tamponati con un’asciugamani. Serviranno inoltre mollette, una spazzola tonda, un pettine, una lacca a tenuta leggera e della cera per capelli.

Passare l’asciugacapelli togliendogli il beccuccio

Il primo passo è quello di rimuovere il beccuccio dall’asciugacapelli, se ne ha uno, e usare il getto d’aria calda su lunghezze e radici. Questo procedimento deve essere svolto velocemente, poiché lo scopo non è quello di asciugare completamente i capelli, ma solo in parte.

Cominciare a definire la piega

È il momento di usare le mollette, la spazzola tonda e il pettine a denti, da usare per dividere l’intera chioma in tre diverse sezioni. Due devono essere laterali, una posteriore. Fissare ognuna con una molletta. Quindi riprendere l’asciugacapelli, stavolta con il beccuccio, e la spazzola tonda. Andranno usati insieme.

Partendo dalla sezione posteriore, lavorare ogni ciocca con la spazzola tonda e il getto caldo dell’asciugacapelli contemporaneamente, in modo tale da ottenere un effetto mosso naturale.

Impostare il getto d’aria fredda

Ecco fatto, abbiamo ottenuto una piega! Perfetta o meno non conta, se si sta sperimentando per la prima volta. Ci si prenderà la mano gradualmente. Ma come fare se ci si vuole accertare di farla durare almeno per un’intera serata? È semplice: basta utilizzare il getto d’aria fredda dell’asciugacapelli. Dopo averlo impostato, passarlo lungo la chioma per altri dieci secondi circa. Ma non abbiamo ancora finito, attenzione. C’è ancora un ultimo passaggio da seguire per capire come asciugare i capelli corti per ottenere un effetto ribelle.

Utilizzare la cera per capelli e una lacca a tenuta leggera

L’ultima parte della guida è, forse, quella che richiede più pazienza. Vaporizzare la chioma con una lacca leggera, da spruzzare a circa venti centimetri di distanza. Infine, cospargere le punte dei capelli con la cera e separare una ad una le ciocche. Così facendo, si otterrà un effetto ”spettinato” dall’aria ribelle.