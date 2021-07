Molte sono le difficoltà che si riscontrano quando ci si trova al volante di una vettura. Il parcheggio in mezzo a due macchine è una di queste. Ma non è la sola. Anche quando si è in viaggio ci sono dei pericoli seri che mettono a rischio la nostra salute.

I colpi di sonno al volante

I colpi di sonno al volante sono davvero pericolosi. Procurano un’alta percentuale di incidenti mortali. Sono un errore umano e, in quanto tale, possono essere prevenuti in qualche modo. Sarà proprio questo l’argomento delle prossime righe.

Prevenire è sempre meglio che curare

Quando ci si trova stanchi e spossati alla guida, la situazione non è per niente facile. Si percepisce che c’è qualcosa che non va. Le palpebre sono pesanti, l’attenzione cala, c’è un intorpidimento generale.

In questo caso le soluzioni sono poche. Bisogna fermarsi alla prima piazzola di sosta e riposare. Purtroppo molte volte manca la lucidità e si tende a sopravvalutare le proprie capacità.

Prevenire, quindi, è meglio che curare. Per evitare dei pericolosissimi colpi di sonno al volante, bisogna agire prima di mettersi alla guida.

Seguendo questi semplici consigli non rischieremo di addormentarci mentre guidiamo

In primo luogo è necessario essere freschi e riposati. Una colazione sana e proteica la mattina ci darà un ottimo boost di energia. Bisogna, inoltre, accertarsi di riposare bene la sera prima del viaggio. Se sappiamo di dover macinare diversi chilometri l’indomani, è meglio non fare le ore piccole.

Lo stesso vale per l’alcol. Assunto anche in piccole quantità, esso ha un effetto calmante e sedante per il cervello umano. Favorirà, quindi, la stanchezza e la sonnolenza.

Se il viaggio è particolarmente lungo, si consiglia sempre di fare molte soste. Serviranno a sgranchirsi le gambe, a prendere aria e, magari, ad assumere un po’ di caffeina eccitante.

Un buon compagno alla nostra destra può aiutarci a rimanere svegli e lucidi.

Aerare l’abitacolo in maniera adeguata, infine, è fondamentale.