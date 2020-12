Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Manca pochissimo alla Vigilia di Natale, e poi si comincia con un tris di giorni di cibo e alcol. Anche se non è possibile uscire, quasi tutte le famiglie non abbandoneranno le tradizioni natalizie. Quindi anche se in pochi, alle abbuffate non si rinuncia. Ma c’è qualche trucco per arrivare preparati a tavola?

Come arrivare preparati alle abbuffate natalizie con questi piccoli trucchi

Bisogna fare posto alle prelibatezze che mangeremo in questi giorni di festa. Ma il rischio di esagerare e ingolfarsi è alto. Esiste qualche piccolo trucchetto per disintossicarsi prima di cominciare a banchettare. Ma anche per depurarsi dopo l’abbondanza di questi giorni.

a) Evitare dolci e datteri. Già meglio evitarli prima di mettersi a tavola per questi banchetti. In questo modo non si rischierà di ingolfarsi troppo. Così a Natale si potrà mangiare senza pensieri;

b) Mangiare zuppe di verdure. Un metodo infallibile per sentirsi sazi senza esagerare. Mangiando zuppe di verdure si può procedere a preparare lo stomaco all’abbondanza del Natale;

b) Preferire lo snack pomeridiano. In questo modo si spezzerà la fame. Mangiando un pezzettino di cioccolato fondente o dei frutti rossi si eviterà di buttarsi su dolci e panettoni. Così da poterseli godere senza rimpianti il giorno di Natale;

c) Prendere dei digestivi. Se ci si sente troppo pieni o ingolfati possono essere d’aiuto. Meglio preferire quelli meno zuccherati. Danno una grossa mano soprattutto se ci si sente gonfi;

d) Bere molta acqua. Questo è un consiglio che è sempre utile. Spesso quando abbiamo sete il corpo manda lo stimolo che spesso viene scambiato per fame. Bevendo di più si mangerà sicuramente meno.

Ed ecco come arrivare preparati alle abbuffate natalizie con questi piccoli trucchi. Questi consigli sono utili sia prima delle abbuffate natalizie che dopo. Infatti dopo tre giorni di fuoco bisognerà fare un po’ di detox.

E se necessario si può anche rispolverare la vecchia cyclette, per perdere peso e rafforzare il cuore.