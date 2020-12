Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Ecco la razza di gatto che si comporta come un cane nei confronti del padrone. In Italia le persone che ospitano in casa un animale domestico sono tantissime. Si stima infatti che circa un italiano su quattro condivida la propria abitazione con un compagno animale.

Questi numeri di certo non sorprendono. L’esperienza di condividere i propri spazi e la propria vita con un gatto, un cane o un qualsiasi altro animale, non ha eguali. Quest’ultimi infatti sono in grado di insegnarci una delle cose più importanti che esistano, l’amore incondizionato. E la cosa sorprendente è che lo fanno senza chiedere nulla in cambio.

Tutti i padroni infatti si innamorano del proprio cucciolo in men che non si dica.

L’importanza della razza

Sebbene ospitare un amico a quattro zampe sia un’esperienza magnifica, non è sempre così semplice. Per vivere una vita serena e costruire con il cane, o il gatto, un rapporto ideale, bisogna essere in grado di scendere a dei compromessi.

L’animale, in quanto tale, ha delle esigenze e dei bisogni diversi da quelli di un essere umano. Comprenderli e soddisfarli è la chiave per non soffrire neanche un attimo della sua presenza.

Proprio perché in molti sanno che quest’esperienza richiede un certo impegno, prima di scegliere che tipo di animale ospitare si informano molto. Studiano le caratteristiche del cane, del gatto, e di tanti altri animali. Oltre alla specie, un ruolo fondamentale lo gioca la razza. Molti comportamenti e bisogni infatti cambiano a seconda della famiglia da cui l’animale proviene. In questo articolo andremo a parlare di una razza che ha una particolarità sorprendente. Dunque ecco la razza di gatto che si comporta come un cane nei confronti del padrone.

L’abissino

Per quanto i gatti siano indipendenti e non diano molti pensieri al padrone, sono noti per essere poco socievoli e poco devoti verso chi li ospita. Questo in realtà non è assolutamente vero, si tratta semplicemente del fatto che lo mostrano in maniera diversa rispetto magari ad un cane.

Esiste però una razza che, invece, mostra al padrone molte attenzioni e ha tante caratteristiche simile a quelle di Fido.

Stiamo parlando dell’abissino. Questa razza di origine etiope mostra una grande devozione al padrone, cercandone continuamente l’approvazione.

Soffre se lasciato solo per molto tempo e dipende a tutti gli effetti da chi lo ospita. Come per i cani, inoltre, ama giocare con l’acqua ed è molto semplice addestrarlo e dunque insegnarli dei comandi.

Il gatto abissino risulta essere un ottimo compromesso per chi ha desiderio di portare in casa un felino ma vuole ricevere le attenzioni che solitamente solo un cane sa dare. Dunque ecco la razza di gatto che si comporta come un cane nei confronti del padrone.