Molte persone non vedenti scelgono di portare gli occhiali da sole in ogni occasione, anche al chiuso e al buio.

In questa breve guida parleremo di questa curiosità di cui molti ignorano le ragioni. Qui di seguito elencheremo alcuni motivi per cui molte persone non vedenti scelgono di portare occhiali da sole. Teniamo a precisare che si tratta sempre di scelte di singole persone e che pertanto ciascuno ha le proprie motivazioni. Parleremo dei motivi più diffusi.

Perché molti ciechi portano gli occhiali da sole

I raggi UV: Sicuramente i non vedenti devono proteggere i propri occhi dai raggi UV come chiunque altro. I raggi UV rappresentano un rischio per la pelle e per gli occhi, pertanto, occorre sempre proteggersi con occhiali adatti. Questi raggi possono causare molti problemi oculari, più rischiosi per chi ha già patologie oculistiche e occhi più delicati.

Migliorare la vista: la maggior parte degli ipovedenti e dei non vedenti non è costituita da persone completamente cieche. La cecità può avere vari livelli di gravità, da una vista limitata ad una cecità totale. Per persone che hanno una capacità di visione residuale gli occhiali possono aiutare a riconoscere le forme degli oggetti grazie al fatto che diminuiscono la luminosità.

Protezione: gli occhiali sono uno schermo tra l’occhio e il mondo esterno. L’occhiale nel caso dei ciechi protegge l’occhio da incidenti che possono capitare, come cadute o ingresso di corpi estranei nell’occhio. Dato che una persona cieca non può vedere gli ostacoli che incontra, l’occhiale rappresenta un’ulteriore protezione.

Come segno di riconoscimento: molti ipovedenti e non vedenti indossano gli occhiali per essere riconoscibili agli altri. Essere riconosciuti come ciechi può essere d’aiuto quando si necessita di essere guidati o in situazioni di bisogno.

Ed ecco perché molti ciechi portano gli occhiali da sole. Vogliamo ricordare come ciascun individuo abbia le proprie ragioni personali per indossare gli occhiali. Inoltre, la cecità può essere causata da varie patologie, pertanto ogni caso è a sé stante.