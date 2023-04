Ecco come con appena 29.000 euro è possibile comprare un bell’appartamento con terrazzo

La casa con terrazzo ha notevoli vantaggi. In Italia è possibile acquistare questa soluzione residenziale anche a prezzi competitivi. Ecco come con appena 29.000 euro è possibile trovare appartamenti con terrazzo, anche con vista mare.

In Italia, il Covid ha scatenato una vera e propria mania della casa con giardino. Le restrizioni durante l’emergenza sanitaria hanno costretto molti italiani a vivere in appartamenti, aumentando il desiderio di spazi all’aperto. Spesso, le persone si concentrano sull’acquisto dell’appartamento e sottovalutano il valore di spazi come il giardino, il balcone, il terrazzo, il box e la cantina. Tuttavia, questi spazi hanno comunque una grande utilità.

I vantaggi della casa con terrazzo

Ad esempio, il terrazzo può essere molto utile non solo al Sud, ma anche al Nord Italia dove fa un po’ più freddo. Una casa con terrazzo può rappresentare una valida alternativa ad una casa con giardino e offrire alcuni vantaggi in più. Prima di approfondire i vantaggi e le offerte disponibili, è importante distinguere tra terrazzo e balcone. In generale, il balcone sporge dal perimetro dell’edificio, mentre il terrazzo fa parte integrante dell’edificio stesso, come ad esempio un attico con terrazzo. Spesso il terrazzo è più grande del balcone.

Il terrazzo può essere sfruttato per varie attività come prendere il sole durante l’estate, mangiare all’aperto, praticare attività di giardinaggio. Può offrire uno spazio adeguato agli animali domestici come i cani. Gli appartamenti dotati di terrazzo sono spesso situati in posizioni elevate, offrendo una vista migliore rispetto alle unità abitative situate in posizioni più basse o con giardino. In genere garantiscono una maggiore luminosità.

Queste caratteristiche rendono gli immobili con terrazzo molto apprezzati sul mercato immobiliare. Di conseguenza, il loro valore è generalmente superiore rispetto ad altre tipologie di abitazioni residenziali. Anche se spesso il terrazzo è associato agli attici, è possibile trovare appartamenti con questa caratteristica a prezzi contenuti.

Ecco come con appena 29.000 euro si può trovare una casa con terrazzo

Per esempio, grazie alla piattaforma idealista abbiamo individuato le seguenti soluzioni. A Milano, i monolocali con terrazzo sono molto richiesti perché aumentano la vivibilità dell’immobile. Si possono trovare soluzioni a partire da 110.000 euro per dimensioni di circa 35 m².

A Roma, i prezzi sembrano essere più abbordabili. Ad esempio, a Torre Angela è possibile acquistare un monolocale di 35 m² ad appena 45.000 euro. Invece, a La Storta, al momento della stesura di questo articolo è in vendita un monolocale di 33 m² con terrazzo a 63.000 euro. Tuttavia in altre zone d’Italia è possibile trovare delle soluzioni con terrazzo anche a 30.000 euro. Per esempio a Valenza un 2 locali di 57 metri quadri è in vendita a 29.000 euro.

Appartamenti con terrazzo fronte mare a Messina a meno di 50.000 euro

Anche a Messina sono disponibili ottimi affari. Ad esempio, un bell’appartamento di 40 m² con terrazzo che si affaccia sul mare è in vendita a soli 40.000 euro, con garage compreso. Sempre a Messina, in località Acqualadroni, è in vendita un appartamento di 140 m² con due terrazzi fronte mare a soli 49.000 euro, anche se necessita di ristrutturazione.

Se si cerca una casa al mare, l’Italia offre numerose opportunità a prezzi contenuti. Ad esempio, nelle Marche è possibile acquistare una casa sul mare a partire da 60.000 euro. In Toscana si possono trovare case vicine alla spiaggia a partire da 40.000 euro.

(*n.d.r. Proiezionidiborsa non conoscendo né i dettagli né la veridicità dell’informazione non ha alcun interesse in merito agli annunci immobiliari sui siti indicati indicati. Essi sono riportati a titolo gratuito)