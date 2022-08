Una delle stanze che tendiamo a ristrutturare con una certa frequenza è il bagno. Forse vogliamo riammodernare la nostra casa o vogliamo creare un nuovo bagno per stare più comodi. Spesso, poi, decidiamo di intervenire su questo ambiente nel momento in cui acquistiamo una casa nuova o quando la vogliamo affittare.

In tutte queste circostanze potrebbe capitarci di avere fra le mani uno spazio ridotto. Solitamente, si tratta di uno spazio rettangolare a mo’ di corridoio. In queste circostanze è importante arredare e ristrutturare il bagno scegliendo gli elementi migliori così da risparmiare spazio e soldi. Per questo, potrebbe essere una buona idea ispirarsi ai trucchi dei designer per trasformare i bagni piccoli in piccole oasi luminose.

Come arredare un piccolo bagno rettangolare risparmiando

Cominciamo dalla scelta dei sanitari, elementi imprescindibili ma che spesso finiscono per rubare più spazio del necessario. Ad esempio, potremmo scegliere water e bidet sospesi, quindi senza piedistallo e incassati nel muro. Senza contare che questi danno un’apparenza di maggiore ampiezza anche all’occhio.

Lo stesso discorso possiamo farlo per i lavandini. Infatti, invece di utilizzare lo spazio sotto di esso solo per il piedistallo, possiamo invece sfruttarlo per metterci un mobile. Questo ci consentirà di evitare di sprecare altro spazio con un mobile in più. In alternativa, potremmo sfruttare invece lo spazio in altezza. Ad esempio, invece di un mobile potremmo installare delle mensole a vista.

Per quanto riguarda la doccia, invece, cerchiamo una forma che si adatti al fondo della stanza, così da non dare una sensazione di chiuso al bagno, come avviene sistemando la doccia a metà della stanza. In alternativa, potremmo sempre optare per una vasca con il braccio della doccia, basta che sia di dimensioni ridotte.

Nella scelta di sanitari e arredamento, cerchiamo di risparmiare optando per materiali che simulano l’originale, come ad esempio il laminato che richiama il più costoso parquet. Oltretutto, questi nuovi materiali possono anche rivelarsi più pratici per la manutenzione. Consideriamo anche di riammodernare mobili che abbiamo già e di occuparci di alcune modifiche da soli dopo esserci istruiti autonomamente.

Come decorarlo se è piccolo

Un fattore essenziale che dobbiamo considerare è anche la scelta del colore. Negli ambienti stretti, infatti, le tonalità scure o vivaci possono rimpicciolire gli spazi alla vista. Per questo motivo, la cosa migliore sarebbe scegliere pavimenti e piastrelle chiare, come anche una tinta bianca, panna o pastello sui muri.

Ecco quindi come arredare un piccolo bagno rettangolare rendendolo lussuoso, ma cercando di risparmiare. Ora non ci resta che prendercene cura, cercando di tenere superfici e scarico pulito per evitare i cattivi odori.

