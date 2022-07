Quando lo scarico si intasa, finisce per creare un lago o un ristagno d’acqua perfetto per la proliferazione dei batteri. Per non parlare poi dei cattivi odori, che cominciano ad appestare il bagno e la cucina a meno che non risolviamo subito la situazione.

Sappiamo che quando si tratta dello scarico della doccia, generalmente il principale responsabile dell’ostruzione sono i capelli. Quando invece parliamo dello scarico del lavandino della cucina, la causa è quasi sempre data dai residui di cibo.

Infatti, una delle regole principali per tenere lo scarico libero è evitare accumuli di cibo. In particolare, dovremmo buttare nell’umido anche piccole quantità di verdure, riso e pasta, perché riescono ad assorbire molta acqua. Non solo, ma a lungo andare possono attaccarsi ai tubi, creando un tappo difficile da rimuovere.

C’è, però ,un altro alimento che finisce spesso nello scarico del lavandino perché lo consideriamo innocuo, ma che potrebbe facilmente intasarlo.

Cosa fare quando i tubi sono intasati e non è colpa di capelli, detersivi o calcare ma di questo comune alimento

Molti italiani la mattina si preparano ancora il caffè con la moka o con la macchinetta. Ciò che rimane sono gli inevitabili i fondi di caffè. Pare che gli idraulici considerino proprio questo alimento uno dei principali responsabili dell’ostruzione del lavandino. Infatti, essendo una polvere, la consideriamo innocua e laviamo direttamente il filtro lasciando scorrere via anche il caffè macinato.

In realtà, questa polvere potrebbe finire per aggregarsi, attaccandosi alle pareti dei tubi, soprattutto in caso di piccoli ristagni d’acqua. Fortunatamente, il caffè stesso non causa cattivi odori, anzi, ma potrebbe fare da rete per altri piccoli residui di cibo. Infatti, la polvere di caffè potrebbe catturarli, creando un ulteriore ristagno e quindi putrefazione e cattivi odori.

Di conseguenza, dovremmo sicuramente evitare di buttare i fondi di caffè nel lavandino, mettendoli invece nel contenitore dell’organico. Per aiutarci, potremmo utilizzare un pennello da dedicare solo a questo, così da rimuovere ogni residuo dal filtro.

Se invece il danno è già fatto, possiamo provare a risolvere la situazione per conto nostro con uno sturalavandino o con un rimedio naturale e non troppo aggressivo. Chissà, potrebbe esserci utile non solo in cucina, ma anche per liberarci di capelli e saponi che intasano i tubi del bagno.

Ecco, quindi, cosa fare quando i tubi sono intasati dal caffè. Se non riusciamo a risolvere la soluzione in autonomia, è arrivato il momento di rivolgersi a un idraulico per evitare ulteriori danni.

