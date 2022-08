Quando ci avviciniamo al lavandino capita spesso di sentire dei cattivi odori, se non vera e propria puzza. Dopotutto, si tratta di una zona umida che nel normale utilizzo tende ad accumulare residui di cibo, anche se facciamo attenzione.

Lo stesso può accadere nel frigorifero e non abbiamo sempre il tempo di lavarlo da cima a fondo. A volte è più conveniente semplicemente mantenerlo in buone condizioni, come per tutti gli elettrodomestici.

La verità, è che in entrambi i casi basta davvero poco per risolvere il problema. Non solo, ma alcune soluzioni naturali ci permettono di riciclare gli avanzi per pulire e profumare, permettendoci quindi di risparmiare. Non ci resta che scoprire quali saranno i nostri insoliti aiutanti delle pulizie.

Addio ai cattivi odori di frigo e lavandino anche senza spendere

Cominciamo dal lavandino, in cui laviamo ogni giorno piatti e posate sporche. Spesso però, una volta finito ci dimentichiamo di concludere l’opera. Infatti, l’ultima cosa che andrebbe sempre lavata dopo averla usata è il lavandino. Infatti, sulle sue pareti e nello scarico si accumulano residui di calcare che potrebbero incrostarsi e creare una patina scura in cui si accumula lo sporco. In più, dallo scarico possono uscire dei cattivi odori e usare detersivi aggressivi potrebbe essere eccessivo. Per fortuna, quasi tutti abbiamo già in cucina quello che ci serve.

Infatti, il residuo di quando prepariamo il caffè può diventare uno scrub per le pareti e lo scarico del lavandino della nostra cucina. Sarà sufficiente utilizzarne un cucchiaio ogni volta dopo aver usato il lavandino. Mischiamolo a una goccia di detersivo e spazzoliamo le pareti e il fondo. Dopodiché, sciacquiamo tutto con il getto d’acqua ed ecco fatto!

Anche il nostro frigo però ha bisogno di attenzioni e anche stavolta potremo utilizzare gli avanzi per tenerlo sempre profumato.

La buccia in frigo per un profumo sempre fresco

Non c’è niente che sa di fresco e pulito come il profumo di limone. In realtà, possiamo sfruttare proprio gli agrumi per portare la loro fragranza nel nostro frigo. Ci basterà consumare limoni, arance o mandarini come al solito. Dopodiché conserviamo la buccia e mettiamola in una piccola ciotola. Al suo interno, versiamo anche un cucchiaio di sale.

Mentre la buccia di agrume profumerà il frigo per qualche giorno, il sale aiuterà ad assorbire l’umidità in eccesso. Possiamo quindi dire addio ai cattivi odori di frigo e lavandino usando metodi naturali. Non solo, ma possono anche aiutarci a pulire superfici difficili come i vetri, lasciandoli brillanti.

Lettura consigliata

Mettere questi 3 oggetti in lavatrice ci darà un bucato sorprendente