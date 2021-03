Come apparire più bella e alla moda e non commettere mai più questi errori comuni

In fatto di moda le cose da conoscere sono sempre tante. Cambiano le tendenze, alcuni look si rinnovano e altri ritornano ad essere indossati dopo alcuni anni.

In precedenza abbiamo posto l’attenzione su alcuni errori di stile da non fare per essere sempre al top.

Oggi noi della Redazione vi suggeriamo alcuni piccoli trucchi su come apparire più bella e alla moda evitando gli errori più comuni.

La bralette non è una maglia

Tra gli errori più comuni in fatto di moda rientra il modo in cui si indossa la bralette.

Da alcuni anni vanno molto in voga ed è presente in ogni vetrina di negozi. Ma spesso si dimentica che i negozi in questione sono di intimo.

È vero che siamo nell’era digitale di Instagram e delle influencer, ma non è detto che un capo indossato per fare pubblicità debba diventare una maglietta per uscire durante la serata.

Avendo dunque appurato che una bralette non è un top, può essere perfetta per completare un look che abbia sopra una camicia o un blazer.

È fondamentale che sia accompagnata con un indumento sopra, altrimenti è come se si fosse uscite di casa soltanto munite del reggiseno.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Un altro errore molto comune riguarda gli abbinamenti di vario colore e genere. La moda è anche esuberanza e libertà di esprimere se stessi, osando anche un po’ con stampe.

Quello che però non bisogna assolutamente fare è abbinare due colori simili ma non esattamente uguali.

I colori, infatti, pur essendo della stessa tonalità hanno gradazioni differenti: alcune più fredde e altre più calde. Per fare la differenza tra chi prova a vestirsi bene e chi invece ci riesce veramente è bene evitare questi incroci di colori.

Non per tutti gli outfit si può fare la stessa cosa

Continuiamo ad approfondire come apparire più bella e alla moda. Alcuni errori comuni consistono nel confondere contesti e stili.

Nel caso in cui si ami indossare completi più classici, costituiti da pantalone e giacca, la cosa fondamentale da ricordare è di non fare i risvoltini. Se il look è elegante i risvolti non faranno altro che rovinarlo.

Se i pantaloni hanno la riga dietro, o la giacca ha uno stile più classico, non si deve cadere nell’errore di girare e arrotolare parti di tessuto perché si pensa che questo possa regalare centimetri in più.

Niente è più sbagliato. Non solo i pantaloni non calzeranno più a pennello, ma anche la giacca potrà apparire più striminzita. Il risultato sarà tutto fuorché elegante e alla moda.

Infine, no ad abiti troppo lunghi. I maxi dress slanciano indubbiamente la figura, ma non bisogna esagerare. Il vestito che pulisce il pavimento non è bello da vedere e nemmeno igienico.

Si può certamente rimanere colpiti da un vestito in vetrina e aver voglia di acquistarlo, ma si deve sempre fare i conti con la propria fisicità e la propria altezza.