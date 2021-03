L’arredamento in legno è qualcosa di sempre più raro. Ormai l’industria del mobile si è spostata verso materiali più economici ma anche più semplici da gestire. Di contro c’è che questo tipo di arredamento risulta essere di qualità più bassa e spesso privo di personalità. Il legno, al contrario, mantiene un fascino senza tempo ed una versatilità unica nel suo genere. Ha la capacità di rendere una stanza più calda e di integrarsi in tutti gli ambienti.

Essendo un materiale vivo, il legno tende ad avere bisogno di alcuni accorgimenti da tenere sempre bene a mente. Una cura meticolosa consentirà infatti a questi mobili straordinari di mostrare al meglio i loro anni.

Nella quotidianità però è possibile commettere degli errori, come ad esempio mettere una pianta sulla madia in legno della nonna. Risultato? Una macchia bianca proprio sotto il vaso causata dall’umidità. Basta però conoscere i giusti trucchi per rimediare.

Vediamo, dunque, come eliminare le macchie bianche di umido dai mobili di legno con questo metodo semplicissimo

Come procedere

Il contatto prolungato con l’acqua causa nel legno lavorato delle macchie bianche. Queste sono determinate dall’umidità che ristagnando dà origine a queste fastidiose imperfezioni. Esiste però un rimedio molto semplice che permette di eliminarle completamente.

Ecco come procedere, basterà prendere un panno di puro cotone. Ripiegarlo su sé stesso più volte e posizionarlo sulla macchia. Poi bisognerà passarci sopra il ferro da stiro senza vapore. Il ferro andrà utilizzato ad una temperatura crescente e la macchia sparirà. Se il problema persiste sarà possibile ripetere questa operazione più volte.

Questo metodo funziona perché con il calore la cera si scioglie e l’acqua si asciuga.

In commercio sono presenti tanti diversi prodotti chimici per la cura del legno ma i rimedi più naturali sono spesso i più efficaci.

Ecco spiegato come eliminare le macchie bianche di umido dai mobili di legno con questo metodo semplicissimo.