Scegliere di portare i capelli grigi è una grande conquista. Questa scelta può farci sentire più sicure di noi stesse e libere dalla schiavitù della ricrescita.

Ad un certo punto, capiamo che lottare contro la ricrescita è totalmente inutile. Sottoporre i nostri capelli a continui trattamenti e tinte può danneggiarli e renderli deboli. Nonostante ciò, abbiamo spiegato come non essere più schiave della tinta per capelli e sfoggiare un grigio naturale da favola.

Spesso, purtroppo, i capelli grigi tendono ad ingiallire. Per questo motivo oggi vogliamo svelare dei semplici e pratici trucchi per risolvere questo problema. Infatti, pochi sanno come eliminare il giallo dai capelli grigi con questi 3 esclusivi segreti della nonna.

I capelli ingialliscono per diversi motivi. Ad esempio, i capelli che non possiedono nessun pigmento raccolgono il colore dall’ambiente circostante.

Pertanto, lo smog e il fumo possono fare ingiallire i nostri capelli. Questo ci restituisce un aspetto trascurato e sciatto. Quindi, oggi daremo delle semplici soluzioni per rimediare al problema. Scopriamole insieme.

Pochi sanno come eliminare il giallo dai capelli grigi con questi 3 esclusivi segreti della nonna

Il primo segreto della nonna prevede l’utilizzo dei fiori di una pianta perenne poco conosciuta. Stiamo parlando della betonica.

I fiori di questa pianta sono viola o rosa e possiedono un gradevole profumo. Tutto quello che dobbiamo fare è preparare una tisana con i suoi fiori. Possiamo acquistarli in erboristeria.

Facciamo dunque bollire mezzo litro d’acqua e mettiamo in infusione 2 cucchiai di fiori di betonica. Facciamo raffreddare l’’infuso e usiamolo per risciacquare i capelli dopo il normale lavaggio.

Massaggiamo i capelli dalle radici alle punte. L’infuso di colore viola neutralizzerà il giallo dei capelli. Consigliamo di utilizzare questo rimedio naturale una volta la settimana.

Acqua ossigenata e bicarbonato

Possiamo creare una maschera usando 2 ingredienti: l’acqua ossigenata e il bicarbonato di sodio. L’acqua ossigenata dovrà essere in soluzione al 3%.

Combiniamo quindi una tazza di bicarbonato e 3 cucchiai di acqua ossigenata. Mescoliamoli insieme creando una maschera da applicare sui capelli. Teniamola in posa per 20 minuti e risciacquiamo i capelli. Consigliamo di utilizzare il rimedio non più di una volta al mese.

Aceto di mele

L’aceto di mele è un prodotto dai mille benefici. Forse non tutti sanno che questo ingrediente è capace di rendere luminosi i capelli. Inoltre, rimuove in modo naturale il giallo che caratterizza spesso i capelli grigi.

Pertanto, aggiungiamo ad un litro d’acqua 2 cucchiai di aceto di mele. Usiamo questa soluzione per risciacquare i capelli una volta la settimana.

Infine, sottolineiamo che siamo parlando di rimedi naturali, per cui è sempre preferibile parlare con un esperto o il proprio parrucchiere.