L’inverno è la stagione che miete più vittime in assoluto tra le batterie auto. Soprattutto con stagioni fredde, nevose e ghiacciate come questa. Chi ha la fortuna di possedere un ricovero notturno per le proprie auto non ha di questi problemi. Diverso il discorso per tutti i nostri Lettori che hanno la macchina in strada o, comunque, all’addiaccio. Come allungare la vita della batteria della nostra auto è il tema di questo articolo dei nostri Esperti. Qualche suggerimento utile per non rimanere a piedi all’inizio della giornata, complicandola già di primo mattino.

Le moderne batterie

Qualcuno potrebbe già sottolineare una cosa evidente: le batterie moderne non durano più come quelle di una volta. Vero. Come accade d’altronde per le auto stesse, per gli elettrodomestici, per televisori e hi-fi. Siamo cresciuti col mito dell’apparecchio praticamente indistruttibile. Oggi facciamo i conti con la modernità, ma anche con la scarsa durata nel tempo. A ogni modo, le batterie moderne si scaricano per tre motivi fondamentali:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

sono esauste e dobbiamo quindi cambiarle perché giunte al capolinea;

hanno un guasto al loro interno;

le abbiamo scaricate, magari lasciando acceso lo stereo tutta notte.

Qualora dovessimo semplicemente ricaricarla, con il kit in dotazione, ricordiamo che l’accumulatore ha bisogno di almeno una mezzoretta di tempo per fare il suo dovere.

Durata e suggerimenti

Come allungare la vita della batteria della nostra auto e quanto può durare? Mediamente, oggi una batteria dura circa 4 anni. Dipende poi molto dalla qualità della stessa, che addirittura può dimezzare o raddoppiare la sua durata. Vediamo, invece assieme qualche consiglio utile:

se non adoperiamo la vettura per qualche giorno, soprattutto ora che facciamo i conti con le restrizioni, possiamo smontarla e depositarla in un luogo fresco e asciutto;

controlliamo sempre che la batteria sia riposta bene all’interno del suo vano e che i morsetti siano ben agganciati e lubrificati;

controlliamo assieme al nostro meccanico di fiducia che la batteria abbia una tensione regolare, non ci siano dispersioni e la potenza di accensione non perda colpi. Un controllo all’anno almeno, soprattutto al cambio di stagione inverno-estate e viceversa;

accendiamo clima e radio, solo dopo aver messo in moto;

ricordiamoci, ovviamente, di spegnere le fonti di energia assieme alla macchina, quando la mettiamo in sosta.

Sempre in tema di allungamento della vita di accessori, suggeriamo la lettura dell’approfondimento sulle tv.

Approfondimento

Come allungare la vita della nostra tv