In data 29 gennaio 2021, la Banca d’Italia ha bandito un nuovo concorso per 105 diplomati suddivisi in cinque diversi profili.

I posti sono così ripartiti:

a) 10 assistenti amministrativi con orientamento economico;

b) 10 assistenti amministrativo con orientamento giuridico;

c) 20 assistenti amministrativi con orientamento statistico;

d) 25 assistenti amministrativi con orientamento in campo ICT;

e) 40 vice assistenti.

Per ciascun profilo è sufficiente il possesso del diploma quinquennale, ma per i primi quattro si può utilizzare come titolo d’accesso anche la laurea triennale. Nello specifico, vediamo di seguito le lauree richieste per ognuno degli indirizzi sovra elencati:

a) Laurea triennale in economia;

b) Laurea triennale in scienze dei servizi giuridici, scienze politiche o relazioni internazionali;

c) Laurea triennale in statistica, matematica, fisica o ingegneria informatica;

d) Laurea triennale in statistica, matematica, informatica, fisica o ingegneria informatica.

Nuovo concorso per 105 diplomati in Banca d’Italia

La domanda di partecipazione dovrà essere inviata attraverso l’apposito sito online della Banca a partire dalle ore 12.00 del 5 febbraio. La scadenza è fissata alle ore 16.00 del giorno 9 marzo.

Il bando prevede che se le domande di partecipazione supereranno le 1500 per ogni concorso, Banca d’Italia procederà alla preselezione dei candidati. Tale selezione avverrà attraverso la formazione di graduatorie basate sul punteggio di diploma o di laurea si ciascun candidato.

Per i dettagli della ripartizione dei punti si consiglia di consultare il bando all’apposito indirizzo web.

Prove scritte e colloquio orale

Coloro che rientreranno tra i primi 1500 saranno ammessi al successivo step dell’iter concorsuale. I primi quattro profili prevedono lo svolgimento di una prova scritta con tre quesiti a risposta breve ed un elaborato in lingua inglese.

Diversamente, la prova per il profilo da vice assistente prevede 100 domande a risposta multipla da svolgere in 100 minuti.

Le materie oggetto di concorso cambiano a seconda del profilo selezionato.

Coloro che supereranno brillantemente le suddette prove, saranno ammessi al colloquio orale con la commissione che verterà sulle materie della prova scritta più altre specifiche.

C’è tempo fino ai primi di marzo per presentare la domanda per il nuovo concorso per 105 diplomati in banca d’Italia da non lasciarsi sfuggire.