Ancora tempo di cambiamenti nel mondo della televisione italiana. Non stiamo parlando di palinsesti e programmazioni, ma dell’ennesimo passaggio e spostamento dei canali sul digitale terrestre. Tema, che abbiamo ampiamente affrontato nelle settimane scorse, ma che possiamo rinfrescare nell’articolo di approfondimento sottostante. Siamo quindi di nuovo di fronte a un bivio: acquistare un decoder, aggiornando e utilizzando il nostro televisore. Sempre che sia possibile, oppure affrontare un investimento e acquistarne uno nuovo. In entrambi i casi, i nostri Esperti forniscono in questo articolo qualche suggerimento su come allungare la vita della nostra tv.

Cosa si guasta in un televisore di oggi

Nei televisori storici che ci hanno accompagnati per tanti anni, l’elemento che maggiormente si usurava e deperiva era il famoso tubo catodico. Oggi, nei moderni e ultratecnologici televisori, la zona maggiormente a rischio è il pannello della cosiddetta “retroilluminazione Led”. Ossia, Il pannello posto sul retro dell’apparecchio, in grado di determinare l’illuminazione dei pixel presenti. Secondo i dettami delle fabbriche produttrici, un televisore acceso per 6/7 ore al giorno dovrebbe durare circa 80.000 ore, ossia per un ventennio abbondante. Decisamente una prospettiva incoraggiante.

Attenzione però all’elettronica

Attenzione però che i nuovi televisori, dotati di tecnologia Smart, come i cellulari, ci consentono di collegarci a internet, di entrare in streaming e di interagire con gli altri apparecchi evoluti di casa. E, questa modernità ha un suo costo: il degrado della parte elettronica. Allo stesso modo dello smartphone. Né più, né meno. Senza contare che, proprio grazie o a causa dell’abbondanza di elettrodomestici di casa, ogni volta che abbiamo degli sbalzi di tensione al comparto elettrico domestico, il televisore ne può risentire.

I consigli pratici

Viste le caratteristiche tecniche, ecco come allungare la vita della nostra tv:

la presa di corrente deve essere perfettamente funzionante e non essere soggetta ad anomalia o a sbalzi di tensione elettrica;

non copriamo il tv con altri apparecchi, mobili o decori, per far sì che non si surriscaldi eccessivamente;

non teniamo troppo alto il livello di luminosità, cosa che fa anche male alla nostra vista, e provoca anche un consumo più elevato;

acquistiamo un prodotto affidabile. Sembra strano, ma garantire alla nostra televisione una durata maggiore, passa anche dalla scelta di un marchio di qualità e di esperienza settoriale.

