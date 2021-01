Parlando recentemente con un tecnico installatore dei consumi elettrici di casa, analizzandone le cause, la risposta è stata sorprendente, ma assolutamente reale. Ciò che ci fa consumare tanta energia è l’abitudine. Proprio vero, perché sono le nostre consuetudini e le disattenzioni dovute alle abitudini a far salire il contatore. Per risparmiare energia elettrica ecco come gestire le prese di casa, prendendo spunto dagli esperti del settore e da quelli della nostra Redazione.

Il famoso “stand-by”

Spegniamo, scolleghiamo o lasciamo gli apparecchi in stand-by? È uno dei famosi quesiti che ci poniamo sempre quando arriva la bolletta della luce. Potevamo agire meglio, magari scollegando qualcosa? Vediamo nello specifico una delle famose abitudini che abbiamo e che potremmo anche cambiare. Possiamo vedere la differenza in bolletta anche con la distinzione tra staccare la presa e spegnere semplicemente. In effetti queste due procedure non sono la stessa cosa e potremmo accorgercene nella bolletta, soprattutto se in casa abbondiamo di apparecchi ed elettrodomestici. Dobbiamo quindi andare a capire cosa possiamo staccare dalla spina, come ad esempio il computer e la macchina per il caffè. Cosa, invece ovviamente non possiamo staccare, come il frigorifero.

L’ elettrodomestico più energivoro

Per risparmiare energia elettrica ecco come gestire le prese di casa, stando però anche molto attenti al cosiddetto elettro domestico “energivoro” di casa: il frigorifero. Molti di noi, anche per comodità e per risparmio sulle spese a medio termine, hanno più di un frigorifero in casa. In taverna, o in garage, ricordiamo che già un frigorifero consuma, se ne abbiamo un secondo, è bene tenerne conto quando arriva la bolletta. E, per evitare che i consumi si alzano in maniera esponenziale, la temperatura ideale dovrà essere di 5/6 gradi. È anche fondamentale che il frigorifero non sia posto vicino a fonti di calore, come forni, forniti, stufe e caloriferi. Apriamolo solo lo stretto necessario, soprattutto d’estate peer limitarne i consumi.

Il forno è al secondo posto

Quando parliamo di abitudini inconsapevoli che ci fanno aumentare il consumo di elettricità, attenzione a come usiamo il forno. Soprattutto, d’inverno, che ci dedichiamo alla cottura di torte, arrosti e pasticci, non dimentichiamo i consigli per evitare sprechi energetici:

mantenere la cottura interna a temperatura costante, possibilmente con la funzione ventilata, per accorciare i tempi e cuocere in maniera più uniforme;

evitare di aprire lo sportello continuamente per controllare il livello di cottura.

Consigliamo la lettura sempre in materia di elettrodomestici, con qualche consiglio utile per la pulizia di uno dei più usati di casa.

