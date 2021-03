In vista dell’imminente arrivo della bella stagione è prassi comune cercare di evadere dal grigiore della città. Rifugiarsi nella natura e trovare un contatto con essa è molto importante. Sempre più persone, per i motivi sopraindicati, decidono di dedicare buona parte del loro tempo libero al giardinaggio.

Quando si è inesperti il rischio di commettere errori è altissimo. Oltre agli aspetti agronomici, sono da considerare una miriade di variabili differenti. Oltre alla scelta del terreno sui cui coltivare o del concime migliore da utilizzare, è importante proteggere la salute delle nostre piantine.

A volte, solo all’apparenza, tutto sembra andare per il meglio e nulla sembra dividerci dal tanto agognato raccolto. I più esperti in materia, purtroppo, sanno che non è affatto così. Esistono molti infestanti che possono minare la salute del raccolto, in qualsiasi momento. Tra gli insetti più nocivi per la crescita di piantine o fiori troviamo le formiche. Questi instancabili animaletti sono responsabili di danni irreparabili a molte coltivazioni. Le formiche, tra le altre cose, sono particolarmente golose delle sementi. Questo fattore può inevitabilmente compromettere ogni raccolto, impedendo che i semi possano germogliare. Per evitare spiacevoli imprevisti, ecco come allontanare una volta del tutto questo pericoloso insetto dal proprio orto di casa.

Scacciare le formiche sarà un gioco da ragazzi

La natura ci offre moltissime possibilità, del tutto naturali, per fronteggiare ogni avversità. Nel caso delle formiche esistono dei particolarissimi tipi di macerati, a base di foglie di menta, che possono essere utilizzati come deterrente. Questo rimedio, totalmente naturale, è estremamente efficace per eliminare il problema in modo definitivo. Basterà spruzzare sul nostro terreno o intorno alle radici della nostra piantina il macerato di menta. L’aroma della menta, nauseabondo per qualunque specie di formica, è un valido alleato di cui servirsi per eliminare il problema. I risultati sono garantiti e duraturi. In caso di una massiccia invasione potrebbe essere necessario ripetere, più volte, questa operazione. In linea di massima, trascorse due settimane, i risultati non tarderanno a presentarsi.

