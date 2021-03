Tra poche settimane inizieranno ad allungarsi le giornate, ma non solo. Anche il caldo comincerà ad essere parte delle nostre vite, con tutte le conseguenze del caso. Per molti si tratta di un sollievo in quanto sono stufi di sopportare gli effetti del freddo, mentre per altri la situazione è diversa. Del resto le alte temperature portano con loro dei pro e dei contro, e dobbiamo dunque attrezzarci per sapere come contrastare le conseguenze che non ci piacciono. Oggi vogliamo dare una mano in questo senso, svelando un ottimo rimedio naturale. Infatti è incredibile come questa pianta risolverà definitivamente il problema della spazzatura che puzza.

Un odore insopportabile

Come sicuramente avremo imparato nel tempo, quando non facciamo attenzione alla manutenzione e alla pulizia dei secchi e dei bidoni dell’immondizia, l’odore di tutta la casa rischia di compromettersi. Considerato che si tratta dell’ambiente in cui, soprattutto in questi mesi, spendiamo la stragrande maggioranza del nostro tempo, dobbiamo assolutamente intervenire. Il caldo infatti è un alleato dei cattivi odori. Nelle prossime settimane quindi quelli legati ai secchi di casa non faranno che aumentare. L’unico modo per evitare tutto ciò è intervenire, e oggi vedremo in che modo. Dunque è incredibile come questa pianta risolverà definitivamente il problema della spazzatura che puzza.

In fondo al bidone

A dire il vero il fatto che le piante possano venirci in contro per combattere odori sgradevoli non è una novità. Abbiamo infatti avuto modo di occuparcene in passato, presentando alcune specie ottime per raggiungere questo obbiettivo. Oggi ci concentreremo sui cattivi odori derivanti dalla spazzatura e di come arginarli sempre grazie ad un aiuto vegetale. Ci riferiamo in particolare al timo. Si tratta di una pianta che, se usata nel modo corretto, sarà in grado di surclassare l’odore di pattumiera e imporre il suo gradevole aroma.

Per far si che ciò accada dovremo solamente mettere una piccola quantità di timo sul fondo del bidone della pattumiera. Ricordiamoci di cambiarlo ogni tanto e, solamente tramite questo gesto, avremo risolto il problema. Questa pianta infatti fungerà da profumo naturale e anche con le alte temperature non dovremo preoccuparci. I mal odori della spazzatura non andranno lontano e saranno arginati al secchio. Al tempo stesso l’unica fragranza che rischierà di espandersi per le stanze sarà il gradevolissimo odore di questa fantastica pianta.