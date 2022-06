Con l’innalzarsi delle temperature cominciano a presentarsi tutti i problemi tipici della stagione estiva. Oltre alle scottature, alle insolazioni e all’afa ci sono anche le zanzare. Questi insetti infatti mordono, provocando dei fastidi e dei pruriti duraturi soprattutto nei soggetti che sono naturalmente predisposti. Per questo oggi spiegheremo come allontanare le zanzare con un ingrediente onnipresente nelle cucine degli italiani. Scopriamo insieme di che cosa si tratta e come utilizzarlo nel migliore dei modi.

I migliori modi per debellare questo problema tipicamente estivo

Sicuramente il miglior modo per proteggere la propria casa consiste nell’installazione di una zanzariera. Questa però è molto fragile e costosa e sicuramente non rappresenta una spesa da fare a cuor leggero. Quindi chi non avesse una immediata disponibilità, può sempre propendere per delle soluzioni più semplici ed economiche, come gli zampironi e gli spray. Questi sono molto pratici, anche per quando si va in giro: infatti si possono tenere in borsetta sempre a portata di mano.

Ci sono però delle alternative naturali e poco costose che si possono preparare direttamente a casa. Si possono infatti installare dei diffusori e utilizzarli con una miscela di acqua accompagna da qualche goccia di un olio essenziale adatto allo scopo. I migliori per debellare le zanzare sono quelli alla menta, all’eucalipto, alla lavanda e alla melissa. Il loro profumo deciso provoca infatti fastidio a questi animali, tenendoli alla larga. Lo stesso vale per certe piante che hanno il medesimo effetto, come ad esempio avviene con il geranio.

Come allontanare le zanzare con un ingrediente economico presente in tutte le cucine

Però fra questi repellenti fai da te, ce n’è anche uno che risulta particolarmente efficace e che sfrutta un alimento che tutti hanno in casa: i fondi di caffè. Infatti dopo aver fatto la moka, basta semplicemente svuotare la polvere direttamente nelle piante del giardino o degli interni. Infatti il suo aroma tende ad allontanare molti insetti, senza però dare fastidio agli esseri umani. Inoltre i minerali contenuti all’interno della miscela sono spesso utilizzati, al pari dei gusci d’uovo, come fertilizzante e quindi sono particolarmente benefici per la maggior parte dei vegetali. Consigliamo anche di aggiungere il caffè nei sottovasi, luoghi che generalmente sono umidi e che sono ideali per la proliferazione delle zanzare. Queste infatti depongono le uova in corrispondenza dei ristagni d’acqua. In questo modo si può evitare la loro moltiplicazione.

