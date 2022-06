Se siamo stanchi del solito prosciutto e melone rivisitiamolo con questo cremosissimo risotto che sbalordirà gli ospiti

È inevitabile, quando il caldo arriva le nostre abitudini alimentari cambiano per orientarci verso piatti freschi e leggeri. A tal proposito sono molti i classici della bella stagione da mettere in tavola. Tra questi è impossibile non citare la caprese di pomodoro e mozzarella, insalate di riso, pasta fredda o pomodori ripieni che avevamo rivisitato in una precedente pubblicazione.

In aggiunta, non può certo mancare all’appello il classico abbinamento di prosciutto e melone, piatto fresco ma anche di sostanza. Tuttavia, se siamo stanchi del solito prosciutto e melone potremo provare ad utilizzarlo in modo originale per sbalordire i nostri ospiti.

Quello che faremo con questi 2 ingredienti sarà un delizioso risotto cremoso ed originale.

Ingredienti e preparazione

La preparazione di questo risotto è davvero semplicissima ed è di difficoltà piuttosto bassa.

Il concetto sarà quello di valorizzare semplicemente i sapori del melone e del prosciutto e, pertanto, non utilizzeremo nemmeno del brodo. Gli ingredienti richiesti per 2 porzioni sono:

prosciutto di Parma 10 fette;

un melone;

parmigiano;

burro;

riso Carnaroli 160 g.

La prima cosa da fare sarà creare la parte croccante del piatto con il prosciutto di Parma. Per farlo metteremo le fette di prosciutto nel forno a 80° per un paio di ore fin quando non assumeranno la consistenza di una chip. Quando il prosciutto sarà pronto dovremo sbucciare il melone e rimuovere i semi per poi tagliarlo a cubetti regolari. Metà dei cubetti saranno frullati e metà lasciati interi. A questo punto possiamo dedicarci alla cottura del riso.

Se siamo stanchi del solito prosciutto e melone rivisitiamolo con questo cremosissimo risotto

Mettiamo il riso in una pentola a fuoco vivo per la parte di tostatura. Dopo la tostatura inizieremo ad aggiungere acqua bollente e arriveremo fino a tre quarti della cottura. A questo punto aggiungiamo la crema di melone ottenuta in precedenza e terminiamo la cottura del riso sempre aggiungendo acqua bollente. Una volta pronto tiriamo fuori dal fuoco e mantechiamo con 50 g di burro molto freddo e 50 g di parmigiano.

Termineremo aggiungendo nel piatto i restanti cubetti di melone e il prosciutto essiccato che avremo tritato a coltello.

Varianti e idee

Come detto questo risotto è semplice ma di gran gusto ma possiamo arricchirlo. Possiamo ad esempio utilizzare del basilico per dare una nota aromatica, o della scorza di limone per dare freschezza. Inoltre se volessimo aggiungere un tocco di gran glasse potremmo aggiungere una riduzione di Porto. Per ottenerla sarà sufficiente mettere del Porto in un pentolino sul fuoco fin quando non avrà assunto una consistenza di sciroppo.

