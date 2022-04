A pochi giorni dal mese di maggio, le temperature sono in costante aumento. In questi giorni, riscopriamo il piacere di trascorrere tempo all’aria aperta ed apriamo più spesso le finestre per fare entrare calore in casa. Oltre ad un piacevole tepore, ad entrare negli ambienti domestici possono essere anche gli insetti. Non è strano dunque notare una presenza più assidua di vespe e mosche. Le zanzariere sono uno strumento utile ad impedire a molti insetti di intrufolarsi in casa, ma talvolta non sono sufficienti.

Generalmente, le mosche entrano in casa attirate dagli odori. Infatti, un buon modo per tenerle lontane è chiudere bene la spazzatura e gettarla frequentemente. Le mosche e i moscerini amano molto gli odori dolciastri come quelli della birra e del vino, mentre odiano piante aromatiche, aglio e aceto. Oggi spigheremo come impedire alle mosche di entrare in casa con pochi e semplici rimedi che, a differenza di aglio e aceto, sono molto profumati.

Non aceto e aglio, per allontanare le mosche e non farle entrare in casa usiamo questi 5 prodotti naturali profumatissimi

Tra le piante anti mosca più comuni c’è il basilico. Un semplice rimedio per allontanarle può essere tenerne una piantina sul davanzale. Altre piante odiate da questi piccoli insetti sono la menta e l’eucalipto. Possiamo anche scegliere di realizzare un macerato con le foglie di queste piante. Lasciamolo riposare per circa una settimana in un recipiente e poi trasferiamolo in un vaporizzatore. Usarlo in prossimità di porte e finestre è un’arma efficace contro le mosche.

Limone

Il suo profumo è tanto piacevole per l’uomo quanto odiato dalle mosche. Possiamo utilizzare qualche fettina di limone da tenere in punti strategici della casa. Anche il suo olio essenziale è particolarmente utile a scacciare questi insetti. Aggiungiamolo all’acqua in un vaporizzatore per risolvere velocemente questo problema.

Arancia e chiodi di garofano

Non aceto e aglio, per allontanare le mosche, ma un trucco efficace consiste nell’unire un’arancia a dei chiodi di garofano. Gli agrumi sono ottimi repellenti naturali utili anche contro le formiche. Pertanto, proprio come il limone, anche l’arancia sprigiona un aroma non gradito alle mosche. Un altro prodotto che possiede un odore forte in grado di infastidirle sono i chiodi di garofano. Inseriamo nella scorza di un’arancia qualche chiodo di garofano e l’unione dei due profumi ci aiuterà ad allontanare le mosche dalle nostre case.

Trappola

Se vogliamo sbarazzarci delle mosche e i repellenti non bastano, possiamo realizzare una trappola. Versiamo in un pentolino un bicchiere d’acqua, uno di zucchero ed un cucchiaio di miele. Facciamo scaldare la miscela in modo che diventi densa ed appiccicosa. Trasferiamola in un bicchiere di plastica ed aspettiamo che le mosche, attirate dall’odore, finiscano nella trappola.

Approfondimento

