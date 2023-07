Bisce, vipere e serpenti in estate sono davvero un problema. Puoi trovarli in giardino ma anche in cantina e in casa. Ma quali sono i trucchetti per allontanare questi rettili senza fargli del male? Vediamo come evitare che invadano i tuoi spazi.

Dopo i cinghiali, che girano indisturbati tra le vie della Capitale, i romani devono fare i conti anche con un altro grave problema. Le cronache delle ultime settimane ci informano della presenza di alcuni serpenti in strada. Sono davvero tante le telefonate arrivate all’Earth (associazione per la tutela giuridica della natura e dei diritti animali) da parte dei cittadini che segnalano la presenza di questi rettili e soprattutto chiedono cosa fare in caso di contatto ravvicinato.

Ma non solo Roma. È di qualche giorno fa la notizia dell’avvistamento di un serpente in una delle vie principali di Bari.

Quali sono le principali differenza tra bisce e vipere

Nelle giornate calde, non è inusuale imbattersi in bisce, vipere e altri serpenti che prendono indisturbati il sole nel giardino della tua casa in campagna. La vista di questi rettili mette sempre molta paura.

In effetti, la vipera è un serpente molto velenoso. Un rettile dalla testa triangolare e a punta, dagli occhi con pupille verticali e dal corpo tozzo. Al momento del morso, le zanne iniettano il veleno.

Mangia principalmente, topolini, lucertole e piccoli uccelli.

Ma nel tuo giardino potresti trovare anche delle bisce.

Come riconoscerle? Questi rettili hanno un occhio tondeggiate, una coda più lunga di quella della vipera e sono prive di zanne velenifere.

Come allontanare bisce e vipere dal giardino e come evitare che entrino in casa e in cantina

La vista di un serpente, che sia velenoso o meno, mette sempre molto timore. Allora vediamo come allontanarli dal giardino e come evitare che entrino in casa; naturalmente senza fargli del male.

Prima di utilizzare alcuni rimedi casalinghi, devi curare necessariamente i tuoi spazi esterni. Infatti, se nel tuo giardino hai sempre l’erba molto alta, allora vipere e bisce potrebbero trovare riparo proprio nel tuo prato. Inoltre, questi rettili amano gli ambienti umidi e freschi, quindi attenzione alle cantine.

Sappiamo che per allontanare vipere e bisce bisogna fare rumore, ad esempio con un bastone. Ma come evitare che vengano in giardino?

Questi serpenti non amano gli odori forti, quindi usa un deterrente olfattivo. Aglio e cipolla potrebbero aiutarti. Il loro odore è davvero insopportabile per bisce e vipere.

Potresti utilizzare anche le palline di naftalina. Riponile in un sacchetto e poggiale in prossimità di davanzali e porte di casa.

Il potere delle piante: lavanda e calendula

Come allontanare bisce e vipere dal giardino di casa? Potresti sfruttare le proprietà di alcune piante. Ad esempio, la lavanda e la calendula hanno un profumo meraviglioso, ma poco tollerato da questi rettili. Inoltre, la calendula ha il potere di allontanare molti insetti, come le zanzare.

Bisce e vipere sono attirate anche dal cibo. Quindi tieni puliti i tuoi spazi esterni. In caso di infestazione, rivolgiti immediatamente a dei professionisti del settore.