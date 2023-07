Questo borgo umbro ristrutturato dalla celebre stilista Fendi è un piccolo gioiello da vedere

La riscoperta della bellezza di alcune perle del nostro Paese è una delle opere meritevoli di imprenditori e personaggi celebri. Ecco come una ristrutturazione può diventare un valore aggiunto.

Il recente progetto della casa di moda di Brunello Cucinelli riguardante il rifacimento dello spettacolare borghetto di Castelluccio di Norcia, teatro della cosiddetta infiorata che si ripropone ogni anno, ha riportato l’attenzione sulle grandi ristrutturazioni compiute in passato sui piccoli borghi che rendono il nostro entroterra così unico. È stata questa la storia di Greppolischieto, in Provincia di Perugia. Questo borgo umbro ristrutturato dalla celebre stilista Fendi ha fatto scuola. Ecco 3 motivi che lo rendono un posto da visitare assolutamente.

Prendersi qualche giorno di fuga dal mondo

Il primo motivo è che restituire vita ad un borgo non significa fotocopiare lo stile di vita del passato, ma può incentivare risorse umane nuove e diverse da quelle di una volta. Era il 1960 quando il completo spopolamento colpì Greppolischieto, e con esso tutte le sue storie. Fu così che la celebre stilista Anna Fendi si prese cura di questo luogo. Greppolischieto è rifiorita ed è stata ristrutturata. Le piccole vie di pietra del borgo sono tornate ad ospitare famiglie e turisti. Basti pensare che una comunità hippie di origine tedesca trovò in questi luoghi la destinazione ideale per aderire ad uno stile di vita comunitario e basato sul contatto diretto con la natura e con i suoi cicli. Da quel giorno Greppolischieto è diventata il simbolo di un modello alternativo a quello della frenesia capitalista.

Il secondo motivo è che con lo sviluppo del telelavoro è possibile cambiare residenza con maggiore agilità. Con una connessione internet efficiente, sono in molti a poter migliorare la propria qualità della vita. Basta trasferirsi nel luogo che piace di più. Greppolischieto, piccolo borgo fortificato, cresce a pochi chilometri dal Lago Trasimeno, immerso nelle verdi colline dell’Umbria e non lontano da Perugia, all’interno di un crocevia ideale per le escursioni.

Questo borgo umbro ristrutturato dalla celebre stilista Fendi

Infine, il merito della stilista Anna Fendi è stata quella di riportare valore ad un territorio che rischiava di perderlo. La presenza di attività, agriturismi e turismo, porta un aumento del benessere che ha ricadute positive all’interno di tutta la società. L’Italia sta puntando molto sulla riscoperta dei borghi, anche considerato la quantità di progetti riguardanti il PNRR. Questa dimensione piace anche a personaggi famosi, considerato che addirittura il grande cantautore pop Ed Sheeran d’estate trascorre le sue ferie proprio non molto lontano da Greppolischieto. Un bel segno per proseguire nella stessa rotta.