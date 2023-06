4 repellenti naturali per allontanare lucertole e gechi da muri, davanzali e case senza spendere neanche 1 euro

I gechi e le lucertole sono degli animaletti che in estate invadono i nostri spazi esterni. Per allontanarli ed evitare che entrino in casa, puoi utilizzare dei rimedi naturali innocui per la loro salute. Vediamo quali sono i migliori e come agire se troviamo una lucertola o un geco in casa.

Con l’arrivo della bella stagione il nostro giardino si risveglia. Fiori meravigliosi dai colori intensi ma anche ospiti poco graditi che popolano gli spazi esterni.

Non solo api ma anche cimici invadenti che si attaccano al nostro bucato, zanzare disturbatrici e piccioni che sporcano pavimenti e ringhiere.

Tra gli animaletti più diffusi troviamo anche le lucertole e i gechi, che amano crogiolarsi al sole. Infatti, non è inusuale scorgerli lì fermi su muretti o muri di casa oppure vederli scorrazzare tra le piante.

Partiamo dal presupposto che questi piccoli rettili non sono assolutamente pericolosi. Anzi, sono importantissimi per l’ecosistema e si nutrono di insetti, afidi e parassiti.

Ma nonostante la loro discrezione, se dovessero aumentare a dismisura potrebbero diventare assai invadenti.

4 repellenti naturali per allontanare lucertole e gechi: inizia da naftalina e aglio

Le lucertole e i gechi si infilano in ogni pertugio e sono talmente veloci che potrebbero entrare in casa senza che tu te ne accorga.

Ma come cercare di evitare questo problema?

Naturalmente il nostro obiettivo è quello di allontanarli pacificamente, non facendo loro assolutamente del male.

Puoi utilizzare dei metodi naturali, consigliati dalle vecchie generazioni. Niente prodotti chimici ma solo rimedi casalinghi.

La cara naftalina potrebbe essere davvero utile. Parliamo di un prodotto che si mette nei cassetti e negli armadi per evitare la formazione delle tarme. Per allontanare le lucertole ma anche i gechi, possiamo posizionare le palline di naftalina in alcuni punti strategici. Vicino porte, finestre, ecc.

Anche l’aglio potrebbe essere molto efficace. In effetti, lucertole e gechi non amano tutti gli odori forti.

Olio essenziale e tabasco

Se anche noi non gradiamo il profumo della naftalina e dell’aglio, allora possiamo preparare una miscela di acqua e tabasco da spruzzare in prossimità di porte e finestre.

Anche gli oli essenziali potrebbero essere dei veri e propri repellenti naturali. In particolare, l’olio essenziale di menta, dal profumo fresco. Molto odiato da gechi e lucertole, ma amato da noi umani.

Come cacciare una lucertola o un geco da casa

Dopo aver elencato i 4 repellenti naturali per allontanare lucertole e gechi dai muri esterni, se hai il sospetto che siano entrati in casa, allora agisci in questo modo.

Chiudiamo tutte le vie d’uscita. Spostiamo i mobili e guardiamo bene sul soffitto. Armiamoci di una scopa e una volta scovata proviamo a mandarli via delicatamente aprendo la porta.

Se dovesse sfuggirci, allora ricorriamo al metodo della scatola. Con l’aiuto di un giornale cerchiamo di spingere la lucertola all’interno della scatola. Una volta entrata, copriamola immediatamente. Ora non ci resta che andare in giardino e liberare la lucertola. Possiamo anche utilizzare un barattolo. L’importante è non farle assolutamente del male.

Non è un’operazione semplicissima, perché le lucertole o i gechi sono animaletti veloci e scaltri, ma con un po’ di pazienza possiamo raggiungere il nostro obiettivo.