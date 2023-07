D’estate è meglio mangiare una banana o una fetta d’anguria? Lo snack semplice ma golosissimo  

Le banane ci sono tutto l’anno, ma angurie e meloni solo d’estate. Quando fa caldo d’estate è meglio mangiare una banana o una fetta d’anguria ? Scopriamo la risposta.

Sono fra i frutti più ricercati nel periodo estivo, le banane che ci sono praticamente tutto l’anno e l’anguria col melone. D’estate la natura ci regala tanta frutta e verdura utile al nostro organismo. C’è una vasta scelta di gusto e di benefici.

Frutta e verdure del periodo estivo

Il clima cambia e le estati diventano sempre più calde. Anche l’agricoltura ne risente, a volte con la mancanza d’acqua e altre volte con l’introduzione di nuovi prodotti. In questi ultimi anni in Sicilia si comincia a produrre della frutta tipicamente tropicale. In alcune zone è iniziata la coltivazione delle banane, delle papaye, ma anche di mango e avocado.

Una piccola fortuna perché ci permettono di gustare frutti che altrimenti dovrebbero percorrere distanze enormi prima di giungere sui nostri mercati. Il mango ad esempio è ricco di provitamina A e invece l’avocado contiene vitamina C e anche la vitamina della giovinezza.

In genere sui mercati estivi si trovano, per la frutta, albicocche, angurie, ciliegie, fichi, fragole, lamponi, limoni, meloni e mirtilli. Ci sono anche more, pere, pesche, prugne e uva. Invece tra le verdure troviamo cetrioli, fagioli freschi, fagiolini, lattuga, melanzane, peperoni, pomodori, zucche e zucchine.

D’estate è meglio mangiare una banana o un’anguria?

La scelta potrebbe sembrare di gusto, ed è vero. È utile però conoscere anche i benefici che apportano i due frutti estivi più amati. Le banane sono presenti sul mercato nostrano tutto l’anno perché nelle zone di produzione il caldo permette la loro crescita.

Quando mangiamo una banana assumiamo vitamine e sali minerali utili all’organismo. In particolare la banana è ricca di potassio utile durante il caldo e agli sportivi nello sforzo fisico. Infatti aiuta i muscoli a funzionare bene, compreso il cuore. Inoltre contribuisce a mantenere la pressione del sangue a livelli normali, proprio limitando l’azione del sodio. Molti temono la banana a causa del suo sapore dolce. Invece è un frutto con un basso indice glicemico.

Uno snack goloso per la banana

Ci sono tanti modi di mangiare una banana. Nei ristoranti tropicali la servono fritta, con del rum bianco di canna da zucchero e alla maniera flambé. Per i più golosi si aggiunge anche della cioccala fusa.

Ma c’è un modo molto semplice di gustare in casa una banana. Diventa uno snack delizioso se la si mette all’interno di un pezzo di sfilatino o di una baguette. Il pane esalta il sapore della banana ed è una vera esplosione di gusto. Allora d’estate è meglio mangiare una banana anche con queste ricette.

I pregi di una fetta d’anguria

L’anguria o cocomero, dalla caratteristica scorza di colore verde, ha un particolare che l’avvicina al pomodoro: è ricca di licopene. Si tratta di una sostanza utile contro le malattie cardiache, l’arteriosclerosi e le ossa. Inoltre aiuta nella iperplasia prostatica benigna e aumenta anche la fertilità maschile.

L’anguria è anche ricca di vitamina C, uno dei più potenti antiossidanti. Combatte i radicali liberi causa di invecchiamento delle cellule.

Una piccola macedonia estiva

Per fondere insieme i benefici della banana e dell’anguria, non ci resta che preparare una piccola macedonia estiva. Entrambi i frutti hanno un sapore dolce e non richiedono l’aggiunta di zucchero. Oltre al gusto nature, per chi ama, possiamo aggiungere una leggera spuzzata di limone e un pizzico di sale con del pepe rosa macinato fresco. Una semplice macedonia, ma anche una piccola delizia.