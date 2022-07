Come allenarsi col caldo per evitare rischi e salvare ginocchia e caviglie

Moltissime persone scelgono i mesi estivi per tornare ad allenarsi. Le giornate più lunghe, il clima favorevole, il sole. Tutti aspetti che ci invogliano a fare attività e a rimetterci in forma. Il problema, però, arriva quando pretendiamo di partire al massimo delle nostre possibilità, magari dopo aver trascorso un inverno sul divano. È in questi casi che mettiamo a repentaglio la nostra salute e quella della articolazioni. Ma niente paura. Ecco come allenarsi col caldo, le migliori attività per ripartire e alcuni consigli utili per salvare ginocchia e caviglie dagli infortuni.

L’importanza della gradualità

L’attività fisica è un aspetto fondamentale per chi vuole mantenere uno stile di vita sano. Ma come tutte le attività va fatta nel modo giusto. Sono due i passaggi da cui non possiamo prescindere prima di partire con l’allenamento. Il primo è quello di effettuare alcune analisi fondamentali per scongiurare rischi per il cuore e per la salute in generale. Il secondo è quello di procedere con gradualità. Se siamo stati fermi a lungo il corpo non è più abituato a certi carichi. E le parti che ne risentono di più sono articolazioni come ginocchia e caviglie. Oppure zone decisamente delicate come le spalle e la colonna.

Per questo motivo è fondamentale iniziare con qualche settimana di allenamenti ed esercizi leggeri. Solo quando il nostro “telaio” sarà allenato potremo pensare di aumentare carichi e intensità. Se non sappiamo come fare il consiglio migliore è di evitare il fai da te e affidarsi alle cure di un personal trainer.

Attenzione al caldo

Le calde giornate estive sono probabilmente il periodo migliore dell’anno per l’allenamento. A patto di rispettare due regole fondamentali. La prima è quella di evitare le ore centrali della giornata per correre, camminare e andare in palestra. A maggior ragione se siamo fermi da tanto. Le temperature alte aumentano il rischio cardiovascolare e potrebbero esporci a guai anche molto gravi.

La seconda è quella di non allenarsi mai a stomaco vuoto. Il calo di zuccheri è sempre dietro l’angolo. Soprattutto in estate quando a questo pericolo si aggiunge anche quello della disidratazione.

Come allenarsi col caldo per evitare rischi e salvare ginocchia e caviglie

Se vogliamo evitare rischi per la salute e per le articolazioni dobbiamo anticipare l’inizio dell’allenamento di circa 10 minuti. È il tempo che dovremo dedicare allo stretching e all’allungamento. Due pratiche fondamentali per salvaguardare la salute dei muscoli e dei legamenti.

Un altro ottimo consiglio è quello di iniziare l’attività con esercizi di mobilità per articolazioni delicate come ginocchia e gomiti. Esercizi come la sedia al muro, le flessioni delle braccia senza pesi e le rotazioni sono semplicissimi e potrebbero davvero salvarci dagli infortuni.

