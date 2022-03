L’arrivo della primavera coincide quasi sempre con l’inizio dell’allenamento di preparazione alla temutissima prova costume. In questi giorni stiamo tirando fuori le tute e le scarpe da running e siamo alle prese con le prime corse e camminate. C’è un aspetto, però, che spesso tendiamo a sottovalutare. Ovvero che anche l’allenamento più sano al Mondo può nascondere insidie inaspettate per la salute. Non importa se siamo professionisti o semplici amatori. Sono questi gli esami da fare prima di allenarsi anche se non abbiamo mai avuto problemi. Un check up preventivo potrebbe davvero salvare il nostro prezioso cuore e metterci al riparo da patologie su cui c’è poco da scherzare.

Perché è importante fare queste analisi prima di iniziare ad allenarsi

Non importa se non abbiamo mai avuto problemi fisici o non soffriamo di particolari patologie. Conoscere il nostro corpo è fondamentale per stabilire il programma di allenamento giusto. E questo indipendentemente dall’età.

Il primo esame in assoluto da fare sono le comuni analisi del sangue. Ci serviranno per controllare i livelli della glicemia e dei trigliceridi. Soltanto se è tutto nella norma potremmo recarci dal personal trainer e iniziare l’attività.

Con valori dubbi dovremmo andare più in profondità e prenotare una visita dal cardiologo comprensiva di elettrocardiogramma. Ci servirà per controllare la pressione e la salute generale del cuore.

Gli esami da fare prima di allenarsi anche se stiamo bene per salvare il cuore e ridurre il rischio di infarto e ictus

Un aspetto a cui pochissimi fanno attenzione è quello della salute psichica. In realtà lo stress potrebbe rivelarsi uno dei fattori che influiscono di più sulla pressione. E conseguentemente sulla salute dell’intero apparato cardiocircolatorio.

Un altro esame da fare, quindi, è quello psicologico. Rechiamoci da uno psicologo o da un neurologo e cerchiamo di fare una valutazione sul nostro livello di stress. Una volta completata la visita, avremo più indicazioni su come e quanto allenarci.

Le abitudini da cambiare prima di iniziare l’allenamento

Oltre alle necessarie visite mediche, dovremmo predisporre il nostro corpo all’inizio degli allenamenti. Non esistono ricette valide per tutti e tantomeno non vogliamo dare consigli medici. In linea di massima, però, dovremmo iniziare a curare l’alimentazione e il riposo. Entrambi influiscono sulle prestazioni sportive e più in generale sulla salute.

Iniziamo a mangiare bene e a dormire le ore giuste. Potremmo riuscire a preservare la salute del cuore e a fornire al corpo le energie necessarie per affrontare i futuri allenamenti.

