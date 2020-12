Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Interessante novità nell’ambito del noleggio a lungo termine e della possibilità di acquistare auto a fine utilizzo a prezzi davvero interessanti. Ecco come aggiudicarsi un’autovettura ex noleggio all’asta e fare un grande affare in un settore dalle grandi opportunità. Tradizionalmente gli ultimi giorni dell’anno sono sempre stati forieri di occasioni nell’ambito della compravendita delle auto.

Complici anche i tanti veicoli già immatricolati che le concessionarie devono piazzare entro il 31 dicembre per gli accordi commerciali con le case madri. Qui, però è diverso, e, vediamo come fare un buon affare con auto comunque selezionate, in questo articolo dei nostri Esperti.

FCA Bank e Leasys

La notizia arriva da Leasys una delle più note marche di noleggio, facente parte del gruppo FCA. Esperta nel noleggio a lungo termine e nei leasing del settore, Leasys garantisce adesso l’opportunità di acquistare auto ex noleggio al termine dei loro contratti specifici. L’acquisto avverrà con le aste on line, comodamente utilizzabili dal nostro smartphone e dal nostro pc. Auto selezionate, di un certo tenore, comunque coperte da una garanzia di ben 2 anni.

Come collegarsi

Ecco come aggiudicarsi un’autovettura ex noleggio all’asta e fare un grande affare, semplicemente entrando sul sito Clickar.com e scaricando la app. questa la procedura semplificata:

scaricare la app;

cliccare “aste online/privati”;

entrare nella vetrina e visionare le auto disponibili;

registriamoci gratuitamente;

partecipiamo all’asta e aggiudichiamoci la vettura che preferiamo;

ricordiamo che, come per le tradizionali aste che si tengono di persona, il miglior offerente porta a casa il bene.

Possibilità anche di finanziamento

Trattandosi giustamente del gruppo FCA, in caso di acquisto, avremo la possibilità di finanziare il mezzo e, una volta pagato, ritirarlo al concessionario di zona a noi più vicino. Ricordiamo che acquistare una vettura ex noleggio può rappresentare il modo di risparmiare davvero delle belle cifre, rischiando di portare a casa vetture altrimenti irraggiungibili. Nei suoi primi giorni, il sito ha visto collegarsi migliaia di curiosi, ma anche di acquirenti. Se viaggiamo spesso, non perdiamo l’occasione di seguire i consigli dei nostri Esperti nell’articolo che segue.

