Si tratta di una preparazione tratta da una raccolta di Luciano De Crescenzo “Frijenno magnanno, le mille e … una ricetta”. Vediamo allora perché gli spaghetti alla disperata sono il piatto di pasta salva pranzo, che ci viene in aiuto in cucina quando tutto sembra perso.

Quando ci capitano certi giorni…

Ci sono dei giorni in cui si ha voglia di qualcosa di buono, ma di non impegnarsi più di tanto dietro ai fornelli. Pensiamo a tutte quelle volte in cui si è a corto di idee, di ingredienti, di voglia e di tempo.

Questa preparazione prevede l’impiego di prodotti che possono essere conservati, e dunque acquistati anzitempo e tenuti in dispensa. Ancora, è il piatto di pasta dell’ultimo minuto, gustoso e accattivante, che può essere servito in occasione di un pranzo improvvisato. O più semplicemente un modo alternativo per mettere in tavola un primo piatto saporito che ci consente di risparmiare tempo, energie e denaro.

Apriamo la credenza

Ingredienti:

a) 500 gr di pasta formato lungo (spaghetti, linguine, bucatini, bavette);

b) 250 gr di pomodori maturi (o conserva di pomodori pelati);

c) 50 gr di funghi secchi;

d) 20 gr di capperi dissalati;

e) olive nere denocciolate q.b.;

f) 3 acciughe sott’olio;

g) 1/2 cipolla;

h) olio evo, origano, sale e pepe q.b.

Procediamo a preparare gli spaghetti alla disperata

Puliamo i funghi e facciamoli rinvenire in poca acqua a temperatura ambiente.

Tritiamo finemente la cipolla e versiamola in un tegame con olio caldo e acciughe e facciamola imbiondire. Poi versiamo i pomodorini puliti e tagliati a metà e i funghi, insieme all’acqua in cui hanno riposato. Aggiungiamo i capperi e le olive, poi l’origano, infine aggiustiamo di sale e di pepe.

A parte, cuociamo gli spaghetti in una pentola con acqua bollente salata. Li scoliamo al dente e versiamo nel tegame con il condimento, mescoliamo bene il tutto ed impiattiamo.

Nulla da eccepire: gli spaghetti alla disperata sono il piatto di pasta salva pranzo che ci viene in aiuto in cucina quando tutto sembra perso. In ultimo, abbiniamo questo piatto, se ci va, con un Piedirosso Campi Flegrei DOP.

