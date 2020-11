Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



La lingua è un organo complesso formato da una massa di muscoli che svolgono azioni molto diverse tra loro. Tra queste azioni basti ricordare la fonazione e la deglutizione.

Nonostante rivesta un ruolo di prima importanza, spesso, viene dimenticata. Nessuno fa attenzione al suo stato di salute, salta all’occhio solamente quando sorgono dei problemi. Nulla di più sbagliato.

È provato che lo stato di salute della lingua può rivelarsi un valido aiuto nella diagnosi di alcune patologie. Nel passato la medicina cinese basava la diagnosi medica sullo studio di questo organo. Venivano prese in considerazione sia il colore che la forma della stessa.

Infatti, è importante prestare attenzione a questi segnali, il colore della lingua può dire molto sul nostro stato di salute.

La lingua è un organo molto vascolarizzato e pieno di terminazioni nervose. Ancora oggi, semplicemente osservandola, è possibile per il medico valutare se si è in presenza di determinate malattie. Tutti dovremmo imparare ad osservare la nostra lingua.

Il colore della lingua può dire molto sul nostro stato di salute

Se l’organo è di colore rosa con margini lisci la salute sarà buona. Diversamente, in altri casi, la lingua potrebbe presentarsi in maniera diversa, questo dovrebbe essere visto come un campanello d’allarme. Un segnale che ci viene dato per informarci che si è di fronte a una situazione patologica.

Se l’alterazione cromatica è di breve durata si tratterà di un fenomeno innocuo, in caso contrario è consigliabile rivolgersi al medico. Se la lingua si mostra secca si potrebbe essere di fronte a un sintomo di disidratazione, problemi renali o di diabete.

La lingua, poi, potrebbe apparire pallida e in questo caso la causa potrebbe essere dovuta allo stato di anemia in cui versa il paziente. Se l’organo si presenta bianco, invece, si potrebbe essere di fronte a gastrite o a una malattia infettiva in corso. Un esempio potrebbe essere rappresentato dalla candida.

Nel caso di possibili problemi alla cistifellea o al fegato la lingua avrà una colorazione verde o gialla. Una lingua con chiazze bianche potrà annunciare uno stato pre tumorale della stessa.

Nel caso in cui si presentasse rosso fragola potrebbe essere sintomo di scarlattina. Se, poi, si è fumatori accaniti la lingua potrebbe assumere una colorazione marrone.

Infine, quando compaiono delle afte, la causa dovrebbe essere ricercata nella carenza di vitamina B o di ferro.

Si è, quindi, trattato brevemente di quanto sia importante prestare attenzione a questi segnali: il colore della lingua può dire molto sul nostro stato di salute.