La pandemia ha messo a dura prova i sistemi sanitari di tutto il mondo. Interi reparti e interi ospedali si sono trasformati in centri Covid. Da marzo abbiamo assistito alla cancellazione di visite già precedentemente prenotate e blocchi agli ingressi nei reparti. Si può comunque ancora accedere in ospedale per ritirare referti ematologici e per ricevere altre pochissime cure concesse. Come accedere in sicurezza negli ospedali? Bisogna rispettare poche semplicissime regole.

Prima di entrare

Un operatore sanitario o un dispositivo di rilevazione automatica della temperatura misureranno la temperatura corporea. In alcuni casi verranno chieste altre informazioni sul vostro stato di salute. Se la temperatura sarà superiore a 37.5°, non sarà consentito l’accesso alla struttura.

Sarà controllato che la mascherina sia indossata nel modo corretto e che sia del tipo più consono.

Bisognerà igienizzare le mani con un apposito gel alcolico fornito dalla struttura.

All’interno della struttura

Mantenere il distanziamento sociale. Bisogna evitare il più possibile i contatti ravvicinati.

Si dovrà aver cura di indossare in posizione corretta la mascherina (deve coprire naso e bocca) per tutta la durata della permanenza nella struttura.

Non usare mai bottiglie e/o bicchieri toccati da altri ed evitare contatti come abbracci o strette di mano.

Usare la piega del gomito quando si tossisce o starnutisce, oppure usare un fazzoletto monouso. Al termine, ricordare di igienizzare nuovamente le mani.

Salvo eccezioni (persone che non possono recarsi autonomamente in struttura e minorenni), l’accesso è consentito soltanto alla persona che deve ricevere la prestazione.

Rispettare l’orario dell’appuntamento per far sì che non si creino code o assembramenti.

Compilare un modulo in cui si dichiara di non aver avuto sintomi associabili al Covid nei 15 giorni precedenti la visita.

In sala d’attesa, sedersi solo dove è concesso.

In alcuni casi, il personale sanitario indicherà il percorso da seguire all’interno della struttura. Servirà a far sì che condividano lo spazio il minor numero di persone possibili.

Ecco spiegato come accedere in sicurezza negli ospedali in questo periodo. Per ogni specificità è comunque opportuno rivolgersi al personale della struttura di riferimento.

