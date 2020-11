Sono tante le spese mediche sostenute per Covid. Si va dalle mascherine per evitare il contagio e rese obbligatorie, al tampone. I cittadini ricorrono presso i centri di analisi privati convenzionati a fare tamponi a costi onerosi per verificare se sono stati contagiati. Un semplice colpo di tosse o un mal di gola, crea una situazione di allarme. Ma le spese mediche per Covid, mascherine e tampone, sono detraibili? Verifichiamolo

Spese mediche per Covid: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate con la circolare n.11/2020 ha chiarito alcuni parametri sulle spese di acquisto delle mascherine.

In riferimento alla mascherina anti Covid l’AdE ha dato parere favorevole alla detrazione del 19%.

Si ricorda che bisogna considerare la franchigia di 129,11 euro per tutte le spese mediche sostenute.

Inoltre, le mascherine per poter essere detratte devono avere i seguenti requisiti:

a) classificazione di “dispositivi medici”;

b) marcatura CE.

Per essere detraibile lo scontrino deve essere parlante. Significa che deve contenere il codice fiscale della persona che acquista le mascherine, deve riportare la dicitura di “dispositivo medico” e l’indicazione della marcatura CE.

Spese mediche per Covid, mascherine e tampone, sono detraibili?

Come le mascherine, anche i tamponi effettuati in farmacia rientrano nelle spese mediche detraibili.

Il tampone per verificare il contagio da Covid rientra tra gli analisi di laboratorio.

Anche in questo caso la fattura o lo scontrino devono indicare il codice fiscale dell’interessato.

In automatico tramite il SSN confluirà nelle spese mediche nel 730 precompilato.

Quindi, alla domanda se le spese mediche per Covid, mascherine e tampone, sono detraibili? La risposta è positiva. A condizioni che si rispettano le modalità sopra elencate.

Ecco alcune spese per le quali si ha diritto alla detrazione IRPEF del 19% sono:

a) acquisto medicinali da ricetta o da banco;

b) prestazioni rese da medico generico o da specialisti;

c) analisi e indagini radioscopiche, terapie;

d) prestazioni chirurgiche;

e) cure termali;

f) acquisto o affitto di dispositivi medici o attrezzature, ecc.