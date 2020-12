Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Stufi di dover spendere un capitale per accontentare tutti durante le vacanze natalizie? Non c’è da preoccuparsi, ci sono modi per non lasciare nessuno a mani vuote, senza però spendere troppo. Fare i regali di Natale a tutti senza spendere troppi soldi è possibile, ecco come organizzare un Secret Santa. Scopriamo insieme come fare:

Che cos’è il “Secret Santa”

Il “Secret Santa” (letteralmente “un Babbo Natale segreto”) è una tradizione di origine occidentale che ha cominciato da qualche anno a spopolare, soprattutto nei paesi anglofoni. Questa usanza fa sì che tutte le persone all’interno di un folto gruppo ricevano un regalo, senza però spendere cifre astronomiche. Ad esempio, può essere un’idea vincente per rendere felici i colleghi d’ufficio.

Come organizzare questo evento

Per prima cosa, è importante stendere una lista con tutti i nomi dei presenti affiancandoli, magari, con delle informazioni generali che possano dare qualche spunto per la scelta dei singoli regali. A questo punto, è necessario fissare in gruppo un range di prezzo minimo e massimo che possa andare bene a tutti i presenti.

Una volta completato questo passaggio, basta ritagliare i nomi e metterli all’interno di un contenitore. Ogni persona in totale anonimato, a questo punto, dovrà pescarne uno e comprare qualcosa alla persona prescelta. In un giorno prefissato tutti si scambieranno i regali. In questo modo tutti i partecipanti avranno un pensierino gradito da portare a casa prima della notte di Natale.

