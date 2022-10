Come abbinare la maglia a righe bianche e nere in autunno e cosa comprare

Le righe sono un grande must della stagione autunno/inverno. Le si vedranno in particolare su maglie e maglioni da portare in decine di modi diversi. Le righe, infatti sono un vero e proprio must have del periodo. In molte le utilizzano per ricreare outfit ispirati alle donne parigine mentre altri li abbinano in maniera più dark. In molti ricorderanno i capi a righe presenti nei film di Tim Burton oppure in “La famiglia Addams”. Oggi si cercherà di capire come abbinare questo capo iconico per farlo risaltare e ricreare look da ufficio e per il tempo libero. Un capo semplice ma d’effetto che non farà passare inosservata chi la indossa.

Come abbinare la maglia a righe bianche e nere e qualche consiglio per gli acquisti

La maglia con le righe si potrà abbinare in modi molto diversi tra loro. Un primo outfit la vede protagonista insieme a un paio di jeans neri skinny o a gamba dritta. Nel primo caso si consiglia di scegliere una maglia più larga per rendere più proporzionato il look. In alternativa saranno perfetti anche dei classici jeans blu o grigi. Ideale anche con gonne lunghe o corte per look d’effetto. Per la sera si potrà abbinare la maglia a righe con una gonna in pelle mini o lunga.

Ancora, si potrà portare in un outfit da giorno con jeans e camicia di jeans. Per quanto riguarda i capospalla si potrà optare per un classico cappotto nero oppure osare con il bianco o addirittura con il rosso e il rosa. Nelle mezze stagioni perfetto un blazer dai colori scuri o una giacca di jeans. Per quanto riguarda le calzature perfette le sneakers ma anche i mocassini o le ballerine. Gli anfibi daranno all’outfit un tono più aggressivo ma saranno comunque ottimi da provare. Insomma, è un capo ideale da abbinare a qualsiasi tipo di calzatura, a seconda della scelta si ricreerà un look più elegante o aggressivo.

Cosa comprare

Le maglie a righe, come si scriveva, stanno davvero spopolando e si potranno trovare in diversi negozi. Tra le più interessanti troviamo quelle proposte da Zara a circa 40 euro. Ancora, ottima la maglia a righe bianche e nere che si potrà trovare da Mango a circa 23 euro o da Uniqlo sempre sui 25 euro. La maglia in cotone con manica a 3/4 disponibile alla Benetton costa circa 23 euro e sarà perfetta per questo periodo autunnale in cui le temperature non si sono ancora abbassate. Ecco, quindi, come abbinare la maglia a righe bianche e nere durante il periodo autunnale.

