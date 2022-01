I cappotti sono come le borse, non se ne possiedono mai abbastanza. Nonostante gli armadi pieni, infatti, non è raro portarsi a casa almeno un paio di cappotti nuovi all’anno.

Un capospalla che sa rendere elegante e sofisticato qualsiasi look, anche il più semplice come dimostra uno dei trend più in voga dell’inverno.

Una delle regole da seguire quando si decide di acquistare un nuovo cappotto è fare attenzione ai materiali.

Sicuramente meglio puntare sulla qualità piuttosto che sulla quantità quando si tratta di capospalla. Infatti un buon cappotto può durare tranquillamente anni ed essere tramandato a figli e nipoti.

Al contrario se scelto con poca attenzione o con un occhio solamente al prezzo ci si porterà a casa un pezzo deludente.

Dopo pochi utilizzi ci mostrerà tutte le sue mancanze e saremo costretti ad acquistarne un altro.

Importante, poi, scegliere pezzi senza tempo in colore neutro o anche fantasia da poter utilizzare anno dopo anno.

Una delle tendenze della stagione è il cappotto spigato o a spina di pesce. In grigio o in marrone è un capo basico che non può mancare all’interno del guardaroba, sia maschile che femminile.

Iconico e di classe questo elegante cappotto non può mancare nel guardaroba invernale delle donne anche a 50 anni

I cappotti a spina di pesce possono essere scelti in diversi modelli, da quelli lunghi e classici a quelli corti.

Inoltre stanno anche spopolando quelli simili ad accappatoi con la cintura in vita.

Il nome rende facilmente distinguibile questa tipologia di cappotti dagli altri perché ne descrive perfettamente le fattezze.

Si tratta di un modello con motivo a strisce oblique, tessuto particolare e a zig zag che regala classe a questo iconico capo.

Per l’acquisto ci si potrà rivolgere al fast fashion come Zara che lo propone in versione lunga a 129 euro ma non solo.

Su Zalando approfittando dei saldi ci si potrà portare a casa un cappotto Naf Naf spigato con cintura in vita. Un capo composto per il 70% di lana a 182 euro invece di 280 euro.

Tra i cappotti a spina di pesce di grandi marchi troviamo proposto su Yoox il doppiopetto di Dolce & Gabbana in lana a 1.284 euro. Il prezzo importante per un investimento che durerà nel tempo.

In alternativa, come per le borse, ci si potrà rivolgere al second hand sia online che negozi vintage.

Su siti come Vinted o Vestiaire Collective è possibile trovare cappotti meravigliosi, anche di grandi marchi, a prezzi contenuti. Davvero iconico e di classe questo elegante cappotto non può mancare nel guardaroba invernale delle donne anche a 50 anni.