Puliamo la nostra friggitrice ad aria da cibo e sporco seguendo questi consigli

La friggitrice ad aria è diventata negli ultimi anni un elettrodomestico essenziale nelle nostre cucine. Non solo ci permette di cucinare in modo veloce, ma anche più leggero. Ci sono tantissime ricette per snack sani e sfiziosi. Queste friggitrici sono molto efficienti, ma hanno bisogno anche di cura e manutenzione costante.

Ci sono dei consigli che possiamo seguire se vogliamo farla durare più a lungo. Questo elettrodomestico ha pochi elementi ed è, quindi relativamente facile da pulire. Dobbiamo, però, prestare attenzione a tutte le sue parti, perché potrebbe sfuggirci qualche pezzo di cibo. Inoltre, qualche mossa sbagliata potrebbe rovinarla nel tempo. Con questi accorgimenti, la nostra friggitrice ad aria rimarrà con noi per molti anni.

Puliamo la nostra friggitrice ad aria quando è fredda

Il primo consiglio è quello di non pulirla ancora calda. Anche se per molti può sembrare ovvio, in realtà, molti sottovalutano questo aspetto. L’elettrodomestico deve essere completamente freddo, prima di passare alla sua pulizia. Questo perché rischieremo di danneggiarla. Solo nel caso in cui avessimo fritto degli alimenti con salse appiccicose questa regola non vale. In questo caso infatti possiamo passare il cestello e il cassetto quando sono ancora tiepidi, in modo che vada via lo sporco.

Anche se dobbiamo aspettare che la friggitrice si sia raffreddata, non attendiamo troppo per la sua pulizia. Infatti se residui di cibo rimangono nell’elettrodomestico tutta la notte, il giorno successivo sarà davvero difficile eliminarli. Quando abbiamo finito di utilizzarla, lasciamo raffreddare e poi laviamo subito.

Come pulire il cestello della friggitrice

Il cestello della friggitrice ad aria si può generalmente lavare in lavastoviglie. Ma se vogliamo essere sicuri di eliminare qualsiasi sporco, puliamo la nostra friggitrice ad aria a mano. Per prima cosa mettiamo in ammollo in acqua calda e sapone per almeno 30 minuti, poi procediamo con la pulizia. Ricordiamoci anche di lavare la resistenza. Immergiamo una spugna in acqua e aceto e passiamo bene questa zona. Asciughiamola per bene prima di utilizzare la friggitrice.

Cerchiamo di evitare tutti i detersivi in versione spray, perché rovineranno facilmente la parte esterna. Inoltre, le sostanze chimiche e tossiche potrebbero finire all’interno dell’elettrodomestico. Preferiamo pulire con acqua calda e sapone di Marsiglia, immergendo un panno nella soluzione e passando gli elementi della friggitrice.

Eliminiamo i cattivi odori con questo ingrediente economico

Un ottimo metodo per eliminare lo sporco e il cibo residuo è quello di utilizzare uno spazzolino. Mettiamo un po’ di detersivo per i piatti sulle setole e passiamo ai punti più difficili. Se anche in questo modo ci sfugge qualche pezzo di cibo, allora passiamo eventuali fori con gli stuzzicadenti.

Infine, per eliminare i cattivi odori il nostro migliore alleato è sicuramente il limone. Utilizziamone qualche fetta per pulire l’interno. Anche l’aceto di vino bianco ha lo stesso effetto, ma potrebbe non essere gradito a molte persone.

