Sarebbe uno solo l’ingrediente che funziona contemporaneamente contro acne, rughe e macchie solari

Tra i molti ingredienti che ci vengono proposti dall’industria del benessere per migliorare la nostra pelle, secondo molti dermatologi solo uno sarebbe indispensabile. Scopriamo insieme qual è.

Sono molti gli italiani che soffrono di disturbi della pelle più o meno gravi. Tra i più comuni ci sarebbe l’acne, ma anche i punti neri, le pustole e, soprattutto dopo una certa età, le rughe e l’iperpigmentazione. Per correggere, ridurre o eliminare questi problemi si propongono moltissimi ingredienti. Dagli acidi esfolianti, alla vitamina C, a una serie infinita di ingredienti naturali.

Ma secondo molti dermatologi ci sarebbe un ingrediente in particolare che aiuta a proteggere la pelle dai danni del sole, dall’acne e anche dai segni dell’età contemporaneamente. Vediamo di che cosa si tratta.

La vitamina A, o retinolo, ha molti effetti positivi per la pelle

Stiamo parlando della vitamina A, comunemente chiamata retinolo (anche se in realtà esistono diversi tipi di derivati della vitamina A), che può avere moltissimi benefici per la nostra pelle. Le molecole di retinolo, infatti, penetrano in profondità nella pelle dove vengono assorbite dal derma e contribuiscono ad aumentare la produzione di collagene. In questo modo, ci aiutano a combattere rughe, linee sottili e imperfezioni di texture della pelle. Ma questo non è l’unico effetto positivo del retinolo.

Sarebbe uno solo l’ingrediente che funziona e ci aiuta a eliminare pustole, acne e iperpigmentazione

Il retinolo ci aiuta a “dissolvere” l’eccessiva produzione di melanina nella pelle, che è la causa della comparsa di macchie solari, o di iperpigmentazione causata da una ferita o agenti irritanti. In questo modo, il retinolo è efficacissimo nel combattere macchie causate dal sole, con cui molti di noi devono fare i conti, soprattutto nei mesi estivi (anche se il prodotto più importante per prevenirle è la crema solare). Attenzione però, perché il retinolo può avere anche degli effetti collaterali.

Attenzione agli effetti collaterali come secchezza e irritazione della pelle

Sarebbe uno solo l’ingrediente che funziona per risolvere contemporaneamente molti dei più comuni disturbi della pelle. Ma attenzione, perché non si deve utilizzare il retinolo alla leggera. Anche quello in formulazione più debole che troviamo comunemente in profumeria o al supermercato può causare effetti collaterali. Tra i più comuni vi sono irritazione, secchezza della pelle e aumentata sensibilità ai raggi del sole.

Ricordiamo dobbiamo introdurre il retinolo nella nostra skincare routine gradualmente. Cominciamo con una sera alla settimana e poi aumentiamo la frequenza fino a utilizzarlo ogni sera. Va sempre seguito dall’applicazione di una crema idratante e di una crema con protezione solare il giorno seguente all’uso.