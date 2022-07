È composta da tessuto che in genere è molto resistente e durevole, è pieghevole ed è praticamente indispensabile in estate per ombreggiare i terrazzi ed i balconi. Stiamo chiaramente parlando della tenda da sole che, per esterni, offre protezione dai raggi ultravioletti specie nelle ore più calde della stagione estiva. Pur tuttavia, anche se esistono ancora in commercio, nelle case di molte famiglie italiane non c’è più la classica tenda da sole. Quella a fisarmonica che si apre e che si chiude con l’apposita manovella.

In quanto pure nel settore delle tende da sole l’evoluzione tecnologica ha portato il mercato a proporre delle tende da sole non solo più efficienti per ombreggiare, ma anche ancor più facili e più comode da usare. Vediamo allora, al giorno d’oggi, quali sono le caratteristiche per la tenda da sole quando questa, sempre elegante e dal bel design, è anche tecnologicamente avanzata.

Quali sono le tende da sole innovative per esterni che uniscono alla tecnologia l’eleganza ed il design

Nel dettaglio, sull’acquisto di una tenda da sole innovativa, e quindi tecnologicamente avanzata, c’è da dire che il costo spesso può anche sfiorare i 1.000 euro. Il costo dipende chiaramente dall’ampiezza, ma le migliori tende da sole, installabili su pareti solide verticali, hanno il tessuto resistente e impermeabile.

Un tessuto che è fissato a sua volta su un telaio in alluminio che, allo stesso modo, è resistente nonché durevole. In più, questi tipi di tende da sole si comandano rigorosamente con il telecomando ed anche via app con lo smartphone. Così come le tende da sole di questo tipo proteggono pure dalla pioggia ed anche dalla rugiada che cade di notte. Il che significa che, oltre che per ombreggiare, le migliori tende da sole sono ideali pure per cene all’aria aperta. Ed anche fino a notte fonda. Questa è quindi la risposta su quali sono le tende da sole innovative per esterni.

Quali tipi tecnologicamente avanzate è possibile acquistare

Dotate di motore, le tende da sole per esterni tecnologicamente avanzate, inoltre, possono essere di vari tipi tra cui poter scegliere. Anche in base a dove installarle. C’è infatti la tenda da sole a caduta e quella avvolgibile con i bracci estensibili. Così come ci sono le tende da sole motorizzate a caduta cassonata. E con i braccetti che, in alluminio, sono regolabili. Di conseguenza, in base alle proprie esigenze, per scegliere e per installare queste tipologie di tende da sole è sempre necessario il sopralluogo e l’intervento di un tecnico specializzato.

Approfondimento

Il condominio ci può imporre di rimuovere la tenda da sole dal nostro balcone?