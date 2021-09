Ci sono alcuni alimenti che possono davvero fare la differenza. E non ci riferiamo solo al gusto che danno ai nostri piatti. Infatti, sicuramente il cibo è fondamentale per vivere un momento conviviale a tavola con i nostri amici e la nostra famiglia. Ma è importantissimo anche per la nostra salute. Conoscere le proprietà di un alimento e sapere come sfruttarle per stare bene, può dare alla nostra vita una marcia in più da non sottovalutare. Di questo, per esempio, avevamo parlato in “Annientiamo l’invecchiamento e la glicemia alta con questo insospettabile ma davvero efficace ingrediente”. Oppure, lo stesso argomento lo si può ritrovare, sotto un’altra forma, nel nostro precedente articolo “Stop a glicemia alta, invecchiamento della pelle e problemi intestinali con questo frutto gustosissimo”.

Combattiamo definitivamente stitichezza e colesterolo con questa deliziosa erba aromatica che sicuramente abbiamo già

Oggi continuiamo lo stesso discorso, prendendo in esame un altro cibo che molti di noi hanno quasi sicuramente già nella propria dispensa. Si tratta, in questo caso specifico, dell’origano. Tutti noi sappiamo che è una pianta aromatica molto conosciuta e diffusa nelle case, usata principalmente per insaporire le più disparate ricette. Ma pochissimi sono consapevoli che questo alimento in particolare può avere diversi effetti benefici per la nostra salute. Come sostiene Humanitas, infatti, le proprietà benefiche dell’origano sono davvero tante. Tra queste, vogliamo metterne in luce alcune oggi che potrebbero interessare la maggior parte di noi e che di sicuro possono aiutarci a risolvere dei problemi quotidiani piuttosto comuni.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

L’origano contro stitichezza e colesterolo, ecco quali sono le proprietà fantastiche di questa pianta aromatica

Iniziamo dalla prima proprietà benefica dell’origano, che ci aiuta a combattere in maniera importante la stitichezza. Questa pianta aromatica, infatti, è ricca di fibre. Si tratta di sostanza che aiutano notevolmente il corretto funzionamento dell’intestino. E, di conseguenza, possono facilmente combattere la stitichezza, problema che coinvolge diverse persone. E, se questo non dovesse convincerci, nel nostro precedente articolo “Ne basteranno pochi cucchiai a cena per dire per sempre addio alla stitichezza”, diamo un altro consiglio utile in merito. Ma, tornando all’origano, c’è un’altra proprietà che sicuramente attirerà l’attenzione di diverse persone. Infatti, le fibre contenute in questa pianta aromatica aiutano anche l’assorbimento regolare del colesterolo. Dunque, certamente si tratta di due forti argomentazioni a favore di questo alimento.

Perciò, combattiamo definitivamente stitichezza e colesterolo con questa deliziosa erba aromatica che sicuramente abbiamo già. Attenzione però. È vero che l’origano ha queste proprietà benefiche, ma da solo non può di certo cambiare tutto. Dovremmo inserirlo in un’alimentazione volta a risolvere questi problemi. Inoltre, non prendiamo decisioni da soli. Prima di fare qualsiasi passo, consultiamo sempre il nostro medico di fiducia.