Spesso mentre sistemiamo i bicchieri appena usciti dalla lavastoviglie ci accorgiamo che sono opachi e sembrano ricoperti da una pellicola lattiginosa. Meditiamo sul da farsi, ci chiediamo se è finito il brillantante o se dobbiamo cambiare bicchieri. Questo problema accomuna molti di noi e non è il brillantante a risolverlo. Se la lavastoviglie rende opachi i nostri bicchieri è questa la soluzione per farli splendere e per rimediare qualora si fosse già creata la patina opaca.

La causa

Intanto bisogna interrogarci sulla causa di questa problematica. Una delle cause più comuni di bicchieri opachi è l’acqua troppo calcarea. In questo caso i minerali si seccano sulla superficie del vetro e creano una pellicola opaca. Ma non è tutto, perché i minerali provocano altre due conseguenze: rendono meno efficaci i detergenti specifici della lavastoviglie e impediscono un risciacquo perfetto.

Quando siamo in presenza di acqua altamente calcarea la prima cosa da fare è effettuare una regolare e profonda pulizia della lavastoviglie. Inoltre potremmo essere tentati dal voler utilizzare più detersivo e brillantante nei nostri lavaggi pensando che così pulisca meglio. Come abbiamo visto, i minerali presenti nell’acqua peggioreranno solamente la situazione quindi utilizziamo poco detersivo preferendo quelli in gel alle capsule.

Come togliere la patina opaca dai bicchieri

Ancora una volta dobbiamo ricorrere all’aiuto del bicarbonato, uno dei più importanti alleati nella pulizia domestica. Riempiamo il lavello di acqua tiepida e due abbondanti cucchiai di bicarbonato, immergiamo i nostri bicchieri e lasciamoli in ammollo tutta la notte. Un altro rimedio della nonna consiste nel riempire i bicchieri opachi con sale fino e aceto di alcol, lasciando agire questa miscela per una notte. Sale e aceto scioglieranno le incrostazioni di calcare e una volta risciacquati i bicchieri torneranno a splendere.

Abbiamo visto alcune soluzioni per togliere l’opacità dai nostri bicchieri. Ma ciò non impedirà alla lavastoviglie di renderli nuovamente opachi. Per prevenire questo problema dobbiamo provare alcuni suggerimenti e vedere quello che fa al caso nostro. La prima cosa da fare è impostare il lavaggio a temperature più basse e vedere il risultato. Se non fossero ancora abbastanza splendenti, dobbiamo provare con un brillantante fai da te a base di limone. Sciogliamo 250 ml di succo filtrato in un litro di acqua e mettiamolo nel vano del brillantante. Facciamo fare un lavaggio a vuoto e poi laviamo i nostri bicchieri.

Approfondimento

