A tutti noi capita, ogni giorno, di gettare nella spazzatura oggetti che ormai riteniamo inutili. Si tratta di un’abitudine così comune che raramente ci soffermiamo a riflettere. E pochissime persone pensano a dei modi in cui si potrebbero riciclare alcuni scarti. E, se non abbiamo idee immediate, ne possiamo trovare alcune nei nostri precedenti articoli. Una molto interessante, sicuramente, è contenuta in “Non si dovrebbero mai buttare le scatole della pasta, ecco come possiamo riutilizzarle”. Oppure, un altro interessantissimo consiglio lo si può vedere in “Non butteremo mai più via le cravatte vecchie e rovinate perché ora conosciamo queste cinque geniali idee per riusarle”.

Da oggi non vorremo più buttare i tappi di plastica sapendo finalmente quanto possono essere utili

Il bello del riciclo creativo è che può essere esteso a qualsiasi oggetto si trovi nella nostra casa. Per esempio, questo lo si può notare anche nel nostro precedente articolo “Gettare via le bottiglie finite di birra, vino o rum è un grandissimo errore perché possono servirci per questo problema in casa”. Insomma, le idee possono essere davvero tantissime. E oggi vogliamo darne altre che riguardano un oggetto in particolare: i tappi di plastica delle bottiglie. Infatti, non molti sanno che questi possono essere riciclati in moltissimi modi. Per esempio, potremmo creare delle originalissime decorazioni per i nostri mobili. Ci basterebbe colorare, a seconda del nostro gusto, i diversi tappi per creare una composizione da attaccare sull’armadio della nostra camera o sulle ante della nostra cucina.

Ecco altre idee creative

Ma di certo non è tutto. Infatti, i tappi di plastica possono risultare molto utili anche a tavola per creare dei simpatici segnaposto. Soprattutto, possono essere utilizzati per i compleanni dei bambini. Sarà sufficiente creare con essi dei piccoli fiori con le lettere del nome di ogni invitato e il gioco è fatto! Oppure, un altro riutilizzo davvero interessante prevede che i tappi diventino delle simpaticissime trottole. E realizzarle sarà davvero semplicissimo. Dovremo semplicemente creare un foro al centro del tappo. All’interno di esso, poi, andrà inserito uno stuzzicadenti. E sarà proprio quest’ultimo ad aiutarci a far girare il nostro vecchio tappo come una vera e propria trottola per far divertire i più piccoli.

Perciò, ora possiamo dirlo con certezza. Da oggi non vorremo più buttare i tappi di plastica sapendo finalmente quanto possono essere utili. Con tutte queste idee a portata di mano potremmo sicuramente realizzare degli oggetti interessantissimi e funzionali per la nostra casa. Basterà mettersi all’opera e lasciar fluire la propria creatività per creare qualcosa di speciale.